Những đám cưới được chờ đợi nhất làng bóng đá Việt

Công Vinh, Sỹ Mạnh, Mạc Hồng Quân, Phi Sơn hay Lâm Ti Phông… đều đang ở giai đoạn 'tình nồng'.

Công Vinh - Thủy Tiên dự định tổ chức đám cưới đầu năm 2015. Ảnh: TT.

Công Vinh - Thủy Tiên đính hôn và có con gái Bánh Gạo nhưng cả hai chưa tổ chức đám cưới. Đây có lẽ là hôn lễ được chờ đợi nhất nhì làng cầu thủ Việt hiện nay bởi chàng và nàng đều quá nổi tiếng. Theo tiết lộ của Công Vinh - Thủy Tiên, đám cưới của cặp đôi dự kiến tổ chức đầu năm 2015 sau khi Công Vinh ký bản hợp đồng ba năm với Bình Dương. Hiện tại, cả hai muốn giữ bí mật lễ cưới đến phút chót.

Một đồng đội của Công Vinh ở Bình Dương là Mai Tiến Thành cũng đang say đắm trong tình yêu với vợ chưa cưới Trà My. Cặp đôi này đã đính hôn và dự tính tổ chức hôn lễ trong thời gian sớm nhất. Trà My rất năng động đầu tư cửa hàng làm đẹp cùng quán café ở Hà Nội. Trong khi tiền vệ họ Mai cũng tỏ ra mình có duyên với đất Bình Dương khi thi đấu tốt và cùng CLB vô địch V-League mùa vừa qua.

Mai Tiến Thành và Trà My hạnh phúc bên nhau. Ảnh: FBNV.

Chân sút Mạc Hồng Quân nổi bật trong nhóm những cầu thủ đào hoa nhất của làng cầu thủ Việt khi về nước cách đây vài năm. Sau vài mối tình chớp nhoáng, hiện nay anh công khai tình yêu với Thu Trang (Trang Cherry) sống và làm việc tại Hà Nội. Xuất thân từ nghệ thuật, hiện Thu Trang làm nhiều việc như người mẫu, đóng quảng cáo, đóng phim…

Trên trang cá nhân, Mạc Hồng Quân để trạng thái “đã kết hôn”. Người hâm mộ cũng rất chờ đợi ngày tiền đạo này “đưa nàng về dinh”. Tuy nhiên, đây có thể là tương lai khá xa khi Hồng Quân muốn tập trung cho công việc để khẳng định bản thân tại Việt Nam.

Tiền đạo Sỹ Mạnh cùng người mẫu Trúc Nguyễn dự tính “sang năm tổ chức đám cưới”. Trên trang cá nhân, cả hai cùng để trang thái “đã kết hôn”. Đây cũng là cặp đôi đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ từ khi công khai tình cảm gần một năm qua. Do đặc thù công việc, Trúc Nguyễn ở TP HCM để phát triển sự nghiệp còn Sỹ Mạnh sống tại Hà Nội. Tuy nhiên, khoảng cách dường như chỉ làm Sỹ Mạnh và Trúc Nguyễn thêm động lực để gắn bó với nhau hơn.

Sỹ Mạnh và bạn gái Trúc Nguyễn muốn sớm góp gạo thổi cơm chung. Ảnh: FBNV.

Cựu cầu thủ U19 Việt Nam Lâm Ti Phông cũng vừa gây chú ý cộng đồng mạng khi công khai bạn gái có tên Trà My. Trên trang cá nhân, cặp đôi tuổi teen này khẳng định tình yêu của mình bằng trạng thái “đã kết hôn”. Bạn gái của Lâm Ti Phông hiện học năm cuối trung học phổ thông và có ước mơ trở thành người mẫu ảnh. Hiện cả hai còn quá trẻ để nghĩ về đám cưới nhưng bạn bè của Lâm Ti Phông và Trà My đều đánh giá cả hai rất đẹp đôi và chờ đợi ngày họ cùng xây tổ ấm.

Cùng lứa U19 Việt Nam như Lâm Ti Phông còn có Đông Triều và Công Phượng “bị đồn” có người yêu. Đầu năm 2014, Đông Triều có công khai người yêu mới tên Ngọc Linh, cũng là một hot girl của đại học Duy Tân (Đà Nẵng). Công Phượng bị vây quanh bởi rất nhiều lời đồn, đặc biệt khi có tấm ảnh anh “tay trong tay” với cô gái tên Phương Anh (em gái họ Tiến Dũng - bạn của Công Phượng). Tuy nhiên, Triều và Phượng đều rất kín tiếng trong chuyện tình yêu. Cả hai muốn tập trung cho sự nghiệp. Mẹ Công Phượng tiết lộ: “Phượng nói phải 30 tuổi mới lấy vợ”.

Cầu thủ có biệt danh “C. Ronaldo Việt Nam” Trần Phi Sơn đang trong những ngày tháng hạnh phúc cùng tình yêu của mình. Tuy không ồn ào về tình yêu mới với cô gái người Đà Nẵng, những khoảnh khắc của cả hai bên nhau và chia sẻ trên trang cá nhân cũng thu hút nhiều chú ý.

Trần Huỳnh