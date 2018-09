Những bi kịch của làng thể thao năm 2013

Michael Schumacher nguy kịch sau vụ tai nạn trượt tuyết, VOscar Pistorius dính vòng lao lý vì bắn chết bạn gái trong ngày Valentine.

1. Michael Schumacher gặp hạn vì trượt tuyết

Cả thế giới đang cầu mong cho Schumacher mau hồi phục sau tai nạn trượt tuyết. Ảnh: Mirror.

Hôm 29/12 khi đang trượt tuyết cùng gia đình và bạn bè ở khu nghỉ dưỡng Meribel, Pháp, Schumacher bị ngã đập đầu vào một tảng đá. Nhà cựu vô địch F1 ngay sau đó được đưa tới bệnh viện ở Grenoble cấp cứu. Mặc dù được các chuyên gia hàng đầu về não tận tình cứu chữa, cho tới nay, Schumacher vẫn chưa thể tỉnh lại sau ca phẫu thuật não. Các bác sĩ cho biết anh vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch và chỉ có phép màu mới giúp anh hồi phục.

2. Oscar Pistorius dính vòng lao lý vì bắn chết bạn gái

Hồi tháng 2, làng điền kinh Nam Phi và thế giới không khỏi sốc khi VĐV nổi tiếng Oscar Pistorius bị bắt vì tình nghi bắn chết bạn gái là người mẫu tóc vàng Reeva Steenkamp tại nhà riêng ở Pretoria đúng ngày lễ Valetine. Thi thể của cô gái được phát hiện trong nhà tắm của Pistorius với 4 vết đạn vào đầu và cơ thể, máu vương vãi từ phòng ngủ. Nhiều nguồn tin cho rằng Pistorius bắn chết bạn gái vì ghen. Trước khi xảy ra thảm kịch này, Reeva Steenkamp nhận được một tin nhắn của ngôi sao rugby điển trai Francois Hougaard vào lúc nửa đêm.

Oscar Pistorius hiện được bảo lãnh tại ngoại để chờ xét xử trong các phiên tòa diễn ra từ 3-20/3/2014.

3. Xạ thủ Jakkrit Panichpatikum bị bắn chết

Xạ thủ xấu số Jakkrit Panichpatikum. Ảnh: ISSF.

Tối 19/10, xạ thủ người Thái Lan Jakkrit Panichpatikum vĩnh viễn ra đi sau vụ nổ súng ám sát khi đang ngồi trên xe. Cửa chiếc xe Porsche màu đen của Jakkrit có ba vết thủng vì đạn và cả ba viên đạn đều trúng vào người nạn nhân: phát vào bụng, phát xuyên thủng phổi và phát còn lại đi vào vai phải. Khi đến viện, Jakkrit không còn dấu hiệu của sự sống nên dù được cấp cứu, anh vẫn không qua khỏi.

Jirasak Klinkhlai, 33 tuổi, khai nhận là người trực tiếp bắn 6 phát súng vào chiếc xe Porsche của Jakkrit. Hung thủ khai rằng nhận được 200.000 baht (khoảng 135 triệu đồng) để giết Jakkrit. Sau đó, mẹ vợ của Jakkrit ra tự thú. Bà Surang cho biết quyết định thuê người giết con rể vì Jakkrit thường xuyên đánh đập con gái Nitiwadee Pucharoenyos.

Jakkrit, sinh năm 1973, là tuyển thủ bắn súng hàng đầu của Thái Lan. Tại Asian Games 2006, anh giành được hai HC đồng ở nội dung 25 m súng ngắn ổ quay cá nhân và 25 m súng ngắn tiêu chuẩn đồng đội. Jakkrit cũng là một trong những xạ thủ sở hữu nhiều HC vàng SEA Games nhất.

4. Cầu thủ bị đâm chết, trọng tài bị chặt đầu

Hai vụ giết người kinh hoàng xảy ra trong một trận đấu thuộc hạng nghiệp dư được tổ chức ở Maranhao, thuộc miền Đông Bắc Brazil hôm 30/6. Trọng tài Otavio Jordao da Silva, 20 tuổi, đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến cầu thủ Josemir Santos Abreu, 31 tuổi chết ngay trên sân. Nguyên nhân là trong trận đấu Josemir liên tục có những lời nói lăng mạ trọng tài trẻ này.

Sau khi nhận ra Josemir đã chết, gia đình và bạn bè của cầu thủ này đã tràn vào sân tấn công trọng tài Otavio để trả thù. Khi tóm được Otavio, người nhà của Josemir không chỉ đánh chết mà còn dùng dao chặt đứt rời chân, tay của vị vua áo đen trẻ tuổi này. Sau đó, họ còn chặt đầu của Otavio rồi gắn lên một chiếc gậy cắm ở giữa sân đấu.

5. Trọng tài chết thảm sau cú đấm của cầu thủ

Trọng tài Ricardo Portillo. Ảnh: NYD.

Sự cố xảy ra trong một trận đấu ở trường trung học Eisenhower thuộc Taylorville, Salt Lake (Mỹ) hôm 27/4. Sau khi bị rút thẻ vàng vì hành vi đẩy tiền đạo đối phương, thủ môn 17 tuổi (giấu tên) đấm rất mạnh vào đầu trọng tài Ricardo Portillo, 46 tuổi. Những tưởng Portillo không bị làm sao sau cú đấm khi vẫn có thể tiếp tục cầm còi nhưng sau đó trọng tài này buộc phải đề nghị tạm dừng trận đấu vì thấy chóng mặt. Sau đó, Portillo gục xuống sân, nôn ra máu và ngay lập tức được xe cứu thương đi viện. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, Portillo trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.

6. Cựu cầu thủ Brazil bị sát hại man rợ

Hồi cuối tháng 10, một phần thi thể của Joao Rodrigo Silva Santos, 35 tuổi, cựu cầu thủ Brazil được phát hiện trong chiếc túi để bên ngoài cửa nhà anh ở Rio de Janeiro. Theo các nhân chứng kể lại, đêm trước đó khi Santos đang đóng cửa hàng tại Realengo, Rio de Janeiro để chuẩn bị về nhà, một vài người đàn ông lôi anh này lên chiếc xe Hyundai i30 và phóng đi. Những kẻ thủ ác đã chặt xác Santos thành nhiều phần, một phần cho vào chiếc balo mang tới cửa nhà nạn nhân và phần còn lại ném xuống sông.

Các nhà điều tra đặt nghi ngờ Santos bị giết hại bởi nhóm buôn ma túy địa phương. Anh làm việc gần khu ổ chuột có nhiều phần tử xã hội đen. Tuy nhiên đến nay, danh tính của kẻ sát hại Santos vẫn chưa được xác định.

7. Cầu thủ bị chặt thành 4 khúc thả trôi sông

Joao Rodrigo Silva Santos khi còn thi đấu. Ảnh: SG.

Hôm 2/9 vừa qua, cảnh sát Brazil tìm được thi thể của Gabriel Costa - tài năng trẻ của CLB Fluminense sau hơn ba tháng mất tích. Theo tờ Meia Hora, Gabriel Costa biến mất từ hôm 16/5 và khi được tìm thấy, thi thể của anh bị chặt thành 4 khúc. Người dân phát hiện xác của cầu thủ này nổi trên dòng sông phía sau thị trấn Parque Sao Francisco, TP Nova Iguacu, bang Rio de Janeiro.

Gabriel Costa được cho là đã cùng với người em 15 tuổi thực hiện những vụ cướp xe có vũ trang trong khu vực. Ngày 16/5, Gabriel Costa cùng em trai và một người bạn cướp được chiếc xe sau khi dùng súng uy hiếp tài xế. Tuy nhiên, không may cho tài năng trẻ của Fluminense, chiếc xe này thuộc sở hữu của băng đảng xã hội đen khét tiếng trong khu vực do Alex Lopes Sacramento, 32 tuổi, thường gọi với tên Lico, cầm đầu. Sau khi biết chuyện, Lico ra lệnh cho hai đàn em lập tức lấy mạng tiền vệ trẻ của Fluminense cho hả giận.

Cảnh sát Brazil đã bắt giữ hai nghi phạm giết chết Gabriel Costa. Hai người này có tên Marcelo Dino Da Silva, 25 tuổi và Douglas Conceicao Ventura, 21 tuổi.

VĐV bơi lội Trần Xuân Hiền qua đời vì tai nạn

Tối 22/9, cựu VĐV bơi lội quốc gia Trần Xuân Hiền vĩnh viễn ra đi sau tai nạn giao thông tại khu vực Bến Cát (quận 12, TP HCM). Dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu, Hiền vẫn không qua khỏi và ra đi ở tuổi 31. Xuân Hiền ra đi để lại người vợ trẻ và hai đứa con gái xinh xắn khiến bạn bè, đồng nghiệp không khỏi xót thương.

Trần Xuân Hiền giành HC bạc 100 m ếch ở SEA Games 21 ở Malaysia năm 2001. Đây là chiếc huy chương đầu tiên cho bơi lội Việt Nam tại SEA Games sau 29 năm làng bơi Việt Nam tái hòa nhập đấu trường Đông Nam Á. Tại SEA Games 22, anh được triệu tập vào đội tuyển quốc gia nhưng sau đó bị loại trước giải. Từ đó, anh chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao và phải bươn trải, làm việc vất vả để nuôi gia đình.

Cầu thủ trẻ Nguyễn Văn Đông tự tử

Tối 3/12, đông đảo cầu thủ Hải Phòng và Than Quảng Ninh bị sốc khi nghe tin đồng đội Nguyễn Văn Đông uống thuốc độc tự tử. Sau khi phát hiện, gia đình đã ngay lập tức đưa tiền vệ trẻ nhập viện. Tuy nhiên do chất độc đã ngấm sâu, mọi nỗ lực cứu chữa cho Văn Đông không mang lại kết quả. Tài năng 22 tuổi này, trút hơi thở cuối cùng hôm 4/12 tại nhà riêng. Theo một đồng đội, Văn Đông có suy nghĩ thiếu chín chắn do có vấn đề trong chuyện tình cảm.

Văn Đông sinh năm 1991 là tài năng triển vọng của bóng đá đất Hải Phòng. Năm 20 tuổi, Đông chứng tỏ được mình ở vị trí tiền vệ phải và được đôn lên đội một dự V-League 2010. Trong 3 năm qua, Văn Đông nhiều lần ra sân ở đội một rồi chuyển qua chơi Than Quảng Ninh ở mùa giải năm ngoái. Đúng thời gian bắt đầu vươn lên trong sự nghiệp, Văn Đông lại tìm tới cái chết.

Lan Chinh