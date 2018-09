Những 'bản sao' giống danh thủ đến kinh ngạc

Gokmen Akdogan (trái) đến từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, kiếm tiền dễ dàng nhờ bắt chước C. Ronaldo. Chàng thanh niên 24 tuổi may mắn được thừa hưởng nhiều nét hao hao siêu sao Real, cũng ăn mặc bảnh bao, sành điệu, đầu tóc bóng loáng như CR7. Năm ngoái, Gokmen có dịp bắt tay với 'bản chính' khi C. Ronaldo cùng Real tới Galatasaray thi đấu.