Những án phạt kỷ lục trong lịch sử bóng đá Việt

Ngoài án treo giò hết mùa với hậu vệ Đình Đồng, sân cỏ trong nước không thiếu những án kỷ luật nặng tay.

Sau 3 vụ va chạm dẫn đến chấn thương nặng cho cầu thủ đôi bên, V-League trong mắt dư luận trở nên xấu xí, đầy bạo lực. Để làm gương cho giới cầu thủ, ban kỷ luật VFF ra án phạt kỷ lục treo giò hết giải đối với cầu thủ Trần Đình Đồng của SLNA vì đạp gãy chân đối thủ. Không chỉ bị cấm ra sân đến hết năm 2014 ở tầm CLB, Đình Đồng cũng không có cơ hội triệu tập lên tuyển quốc gia. Đây là án phạt nặng nhất trong lịch sử kể từ khi V-League ra đời năm 2001.

Cầu thủ Ngọc Tùng bị cấm thi đấu đến hết giải hạng nhất ngay từ vòng 8 mùa 2011. Ảnh: KL.

Trong quá khứ có trường hợp cầu thủ Việt Nam bị cấm đến hết giải, diễn ra ở giải hạng nhất. Còn nhớ mùa giải 2011, trọng tài Nguyễn Văn Kiên tố cáo cầu thủ Đặng Ngọc Tùng của CLB TP HCM "dọa giết" mình trong trận đấu ở vòng 8. Trước đó trong một tình huống bị thổi việt vị, Ngọc Tùng tức tối sút bóng suýt trúng trọng tài biên. Cộng hai lỗi nặng trong trận đấu, Ngọc Tùng bị ban kỷ luật VFF treo giò đến hết mùa giải năm ấy. Nhưng thời gian sau chuyển sang Sài Gòn Xuân Thành cũng trong năm 2011, Tùng được giảm án phạt chỉ còn 8 trận bị treo giò.

Tuy nhiên, án phạt của Ngọc Tùng hay Đình Đồng chưa thể so sánh được sự cố trên sân Đồng Tháp ở mùa 1996. Còn nhớ ở trận chung kết giải vô địch quốc gia diễn ra trên sân Cao Lãnh, chủ nhà Đồng Tháp đã quật ngã đương kim vô địch Công an TP HCM với tỷ số 3-1 để đoạt ngôi vô địch. Tan trận đấu, một số cầu thủ Công an TP HCM rượt đánh trọng tài FIFA đầu tiên Việt Nam Nguyễn Tuấn Hùng chạy quay sân rất phản cảm.

Hậu vệ Chu Văn Mùi đấm trượt trọng tài Tuấn Hùng nên sau đó bị cấm thi đấu vĩnh viễn rồi treo giày không lâu sau đó. Còn tiền đạo Lê Huỳnh Đức dù không tung quyền về phía trọng tài cũng bị treo giò 6 tháng vì lỗi hành vi. Kết quả chân sút số một Việt Nam lúc ấy vắng mặt tại Dunhill Cup 1997 dù HLV Karl Heinz Weigang xem Huỳnh Đức là ngôi sao số một ở hàng công.

Công Vinh bị treo giò 6 trận vì hành vi vái lạy trọng tài mùa 2011. Ảnh: KL.

Ngoài ra, còn một số án phạt kỷ lục như tiền đạo Công Vinh vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trên sân Cao Lãnh ở mùa giải 2011. Sau khi ban kỷ luật VFF treo giò ngôi sao này 6 trận, Hà Nội T&T đã khiếu nại để xin giảm án còn 3 trận.

Tiền vệ Hoàng Danh Ngọc của Ninh Bình dính liên tục 3 án treo giò chỉ trong 3 năm. Mùa 2009, vì sự cố "ngón tay thối" với CĐV Thể Công, Ngọc lúc ấy đang chơi Nam Định bị treo giò 6 tháng. Đến mùa 2011, anh tự ý về chơi Ninh Bình dù còn thời hạn hợp đồng đào tạo trẻ với đội bóng cũ và bị VFF treo giò đến 18 tháng. Một năm sau vì sự cố văng tục trên sân ở vòng 10, tiền vệ gốc Thái Bình tiếp tục bị treo giò 45 ngày và được xem là "cậu bé hư" ở sân chơi V-League mấy mùa vừa qua.

Danh Ngọc và Đình Đồng chịu những án phạt treo giò kỷ lục. Ảnh: KL.

Ở vòng 5 V-League 2014, Đinh Văn Ta của Ninh Bình đạp gãy xương sườn cầu thủ Đồng Tâm cũng bị treo giò 5 trận, nhưng ngoại binh nhập tịch này vẫn chưa thể so với trường hợp dính án phạt của Đình Đồng. Tuy vậy, từ trường hợp bị xử treo hết mùa của Ngọc Tùng được giảm án ở mùa 2011, hậu vệ Đình Đồng và SLNA vẫn có hy vọng giảm án thành công.

Anh Tuấn