Như Thành tìm được bến đỗ trước ngày V-League khai mạc

Tưởng như sẽ phải thất nghiệp, trung vệ kỳ cựu được tân binh V-League An Giang ký hợp đồng ngay trước ngày khai mạc mùa giải 2014.

Như Thành sẽ khoác áo An Giang đầu mùa V-League 2014. Ảnh: KL.

Nhiều tháng qua, Như Thành đi xin việc ở nhiều nơi và tưởng như anh đã chắc một suất ở CLB Đà Nẵng, khi ăn tập ở đây trong một thời gian dài và được HLV Lê Huỳnh Đức chấm. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Thể Công bị từ chối phút chót, khi Đà Nẵng cần một trung vệ có sức trẻ hơn nhằm đảm bảo sự ổn định về thể lực cho cả một chặng đường dài như V-League. Cũng có thông tin Như Thành không để lại sự yên tâm với lãnh đạo đội bóng, khi cầu thủ này trước đây có những tiếng xấu về chuyện bên ngoài sân cỏ.

Đội bóng sông Hàn đã giới thiệu Như Thành cho SLNA, nhưng đội bóng xứ Nghệ cũng lắc đầu. Tưởng như sẽ phải thất nghiệp ở mùa giải này, nhưng cuối cùng Như Thành nhận tin vui khi tân binh V-League An Giang chấp nhận anh.

Giá trị hợp đồng được cả hai bên giấu kín, nhưng nhiều khả năng Như Thành sẽ không được nhận mức lương cao bởi dù sao anh đã qua thời đỉnh cao phong độ. Thành "kếu" từng tâm sự mơ ước lúc này với anh là được ra sân thi đấu, còn chuyện lót tay chỉ là thứ yếu. Anh có thể thi đấu được 2-3 năm nữa và trung vệ này muốn cống hiến hết sức cho lần sau cuối, trước khi giải nghệ.

Với An Giang, đội bóng vừa lên V-League cần những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Như Thành. HLV Nhan Thiện Nhân hy vọng trung vệ gốc Nam Định sẽ sớm hòa nhập với đội bóng bởi anh mới chỉ tới An Giang ít ngày. Nhiều khả năng ngay trong trận ra quân trong chuyến làm khách trên sân của Quảng Nam, Như Thành sẽ ra mắt đội bóng mới. Một lãnh đạo đội bóng An Giang cho biết, nếu Như Thành thi đấu tốt, anh sẽ được nhận tiền lương và lót tay thỏa đáng.

Như vậy, Như Thành may mắn thoát khỏi cảnh ngồi chơi xơi nước ở mùa giải năm nay. Từng là một trong những trung vệ hàng đầu Đông Nam Á, Như Thành gặp nhiều trắc trở cuối đời sự nghiệp cầu thủ. Anh phải chia tay Ninh Bình với khoản nợ lớn, sau đó lại bị Hải Phòng thanh lý sớm hợp đồng. Ngay cả ở An Giang hiện tại, nếu không thể hiện được phong độ của mình, Như Thành hoàn toàn có thể bị mất suất đá chính, thậm chí mất việc.

Phương Anh