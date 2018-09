Nhóc Cruz hát siêu dễ thương, Vic hú hét phấn khích

Cruz vừa hát vừa biểu diễn với cốc

Tối 18/4, Becks gây sốt khi chia sẻ video cậu con trai út thể hiện giọng hát ngọt ngào với ca khúc When I'm Gone, bản hit của ban nhạc đồng quê Gia đình Carter năm 1931. Cậu nhóc 11 tuổi còn khiến mọi người phấn khích khi vừa hát, vừa tạo nhạc sôi động bằng những cái vỗ tay, tiếng đập bàn, đập cốc giống phiên bản biến tấu do diễn viên Anna Kendrick thể hiện trong bộ phim ca nhạc hài dành cho giới trẻ Pitch Perfect.