Nhân viên tiệm massage bênh vực Rooney

Patricia Tierney, lễ tân tại một tiệm massage ở Liverpool, khẳng định không quan hệ tình dục với tiền đạo MU như báo chí đưa tin.

Rooney và Patricia Tierney. Ảnh: TS.

Mới đây, tòa án Old Bailey, Anh vừa đưa vụ việc Rooney bị nghe lén điện thoại ra xét xử. Người hack điện thoại của tiền đạo MU là Glenn Mulcaire - một thám tử tư từng làm việc cho News of the World - một trong những tờ báo bán chạy nhất ở Anh và trên toàn thế giới (bị buộc đóng cửa vào năm 2011 vì bê bối nghe lén điện thoại). Bên cạnh Rooney, nhiều ngôi sao khác như Công nương Kate Middleton, MC truyền hình Delia Smith hay nữ diễn viên Angelina Jolie cũng từng là nạn nhân bị Mulcaire nghe lén điện thoại.

Trong phần ghi chép của Mulcaire về Rooney, có xuất hiện một người phụ nữ tên Patricia Tierney, 58 tuổi, làm nhân viên lễ tân tại một tiệm massage ở Liverpool. Năm 2004, các tờ báo lớn ở Anh như Mirror hay The Sun gây sốc khi đưa tin Rooney bỏ tiền ra để mua dâm người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình này.

Tại tòa, Patricia Tierney đứng ra minh oan cho tiền đạo MU. "Tôi nhớ rất rõ là Wayne Rooney thường tới tiệm của chúng tôi cùng với một vài người đàn ông khác. Vài hôm sau, cậu ta đến một mình. Lần này tôi kéo cậu ta vào trong một căn phòng và nói rằng cậu ta nên rời khỏi đây trước khi sự nghiệp bị hủy hoại bởi giới truyền thông”, Tierney cho biết.

Trong máy tính của Mulcaire, các nhà điều tra phát hiện một thư mục mang tên “Dự án Patricia Tierney”. Tierney cho rằng thư mục này có liên quan tới vụ việc giữa bà và Rooney tại tiệm massge. Người phụ nữ 58 tuổi này cho biết thêm bà nhận được đề nghị trị giá lên tới 30.000 bảng để cộng tác với tờ New of The Worlds hư cấu câu chuyện với Rooney nhưng đã từ chối.

Phiên tòa xử vụ nghe lén điện thoại của các nhân vật nổi tiếng vẫn tiếp tục diễn ra trong thời gian sắp tới.

