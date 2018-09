Nhạc sĩ Quốc Trung trút tâm sự sau vụ bầu Đức chê HLV Hoàng Anh Tuấn

Nhạc sĩ trăn trở về thói cay cú, ganh ghét, đố kị của người Việt khiến thể thao nước nhà khó phát triển.

Nhạc sĩ Quốc Trung cảm ơn HLV Hoàng Anh Tuấn vì những gì đã làm cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: FB.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Quốc Trung khiến nhiều người chú ý khi đăng tải status dài để nói về tính xấu của người Việt trong thể thao kèm theo đường link bài báo liên quan về vụ bầu Đức chê HLV Hoàng Anh Tuấn.

Chiến lược gia người Khánh Hòa vừa cùng U20 Việt Nam viết nên lịch sử tại giải U20 World Cup khi là đội đầu tiên giành điểm ở giải đấu cấp thế giới môn bóng đá 11 người. Tuy nhiên, theo bài viết, bầu Đức cho rằng U20 Việt Nam đá hay là do các cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo chất lượng như Viettel, Hà Nội, HAGL chứ HLV Hoàng Anh Tuấn không có nhiều công lao. Chủ tịch HAGL thẳng thắn nhận xét HLV Hoàng Anh Tuấn là một nhà cầm quân không có tài, bởi nếu giỏi ông đã được các câu lạc bộ khác ở V-League thuê và trả lương cao như Huỳnh Đức hay Hữu Thắng.

"Trong bài bạc, người chơi sẽ lộ ra mọi tính xấu. Trong thể thao cũng vậy, mọi sự cay cú, nhỏ nhen, ti tiện hay thượng võ sẽ đều được nhìn thấy. Có lẽ lý do chính của việc thể thao Việt Nam nói chung hay bóng đá nói riêng chưa và sẽ còn lâu mới có được thành tích cao không phải hoàn toàn từ tố chất và thể hình mà từ cách suy nghĩ, hành xử và cách chơi của người Việt", nhạc sĩ Quốc Trung mở đầu bài viết.

"Người ta hay mỉa mai những người tài năng bằng một cách dễ dàng và khó phủ định nhất là họ là những kẻ may mắn. Đúng là để thành công chẳng ai lại thiếu may mắn. Những cơ hội ở đời luôn chia đều cho mọi người nhưng chỉ những người tài năng, những người biết rõ cơ hội không nhiều và tận dụng, chờ đợi vận may để thành công. còn kẻ bất tài thì chỉ nằm há miệng chờ thôi.

Đào tạo lớp trẻ là biểu hiện rõ nhất về tính nhìn xa trông rộng, hay bóp ngắn cắn dài, chộp giật, đòi hỏi thứ không thể thiếu đó chính là sự kiên nhẫn, vị tha và nhân văn. Không có những điều đó thì không bao giờ thành công và không có lớp trẻ thì chẳng bao giờ có tương lai. Nó cũng là biểu hiện rõ nhất của việc hoạch định một chiến lược lâu dài trên mảnh đất này là điều vô cùng khó hay nói đúng hơn và một cách đau đớn là không thể. Được sự chỉ đạo với tiêu chí đi tắt đón đầu nên chỉ có thằng hâm và những kẻ thất bại vĩ đại mới nghĩ đến điều đó và thật khó để tìm được ra trong mọi lĩnh vực một kẻ điên còn tồn tại và thành công với tầm nhìn và hoạch định dài lâu ở đây.

Người ta có câu 'thầy già con hát trẻ'. Người thầy phải là những người có tâm, có sự vị tha và nhân văn mới có thể thu phục, dạy dỗ được lớp trẻ điên loạn, để làm được những điều mà đôi khi cả đời họ không làm được hoặc không làm. Khi thầy mà còn cay cú và trẻ con hơn cả lũ trẻ, còn lợi dụng bọn trẻ để đấu đá chém giết nhau thì chúng nó biết nhìn vào đâu, noi gương nào và lấy ai làm cảm hứng cho mình.

Chúng ta tung hô một cách mông muội rồi lại hạ bệ một cách bạc bẽo. Chúng ta vùi dập những giấc mơ của lũ trẻ cho dù có hoang đường nhưng lại lợi dụng nó để tô vẽ cho căn bệnh thành tích bệnh hoạn của mình

Tuyệt tác âm nhạc không được tạo ra từ cổ họng hay những ngón tay mà nó được tạo nên bởi sự nhạy cảm của tâm hồn và trí tưởng tượng của bộ óc thiên tài. Đỉnh cao thể thao không từ những đôi chân hay thể hình cơ bắp mà từ tinh thần cao đẹp và ý chí mạnh mẽ.

Thể thao cũng như âm nhạc đỉnh cao không có chỗ cho những kẻ cơ hội, may mắn cũng chỉ đến với những người khao khát nó. Tương lai sẽ đến với những ai không chỉ biết có ngày hôm nay.

Thay mặt cho những phụ huynh của những 'đứa trẻ kém may mắn' và cả những 'thằng điên thất bại' xin được cảm ơn anh Hoàng Anh Tuấn vì những gì anh đã làm được cho đất nước này và cho những đứa trẻ còn dám có những ước mơ", nhạc sĩ 50 tuổi trút tâm sự.

Sau khi U20 Việt Nam chia tay sân chơi U20 World Cup, bầu Đức lập tức có những phát biểu trên truyền thông. "Ai nói HLV Hoàng Tuấn là giỏi. Chả có ai nói. Một HLV mà trong nước không có ai tận dụng, nếu giỏi thì chắc chắn họ mời rồi… Sòng phẳng theo tôi, Tuấn không phải là HLV tốt. Tốt thì phải chứng minh bằng thành tích, so với HLV Huỳnh Đức, Hữu Thắng thì cách xa quá... Tôi cảm thấy Tuấn phát biểu như các HLV Việt Nam không biết làm bóng đá.

Phát biểu đòi chỉnh lại bản đồ bóng đá Đông Nam Á nhưng thực sự, chúng ta chưa vô địch được Đông Nam Á thì sao nói câu ấy được. Myanmar cũng từng vào rồi. Chúng ta muốn chỉnh sửa lại bản đồ Đông Nam Á thì phải thắng Thái Lan lúc nào thì thắng. Nói thế Thái Lan họ cười. Nên nhớ U19 Việt Nam từng thua đến 6 bàn trước Thái Lan ở Lào. Chúng ta đi World Cup không phải là hơn Thái Lan đâu. May mắn đi World Cup là tự hào cả dân tộc nhưng khẳng định không hơn Thái Lan".