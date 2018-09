Nhà cựu vô địch Olympic U70 đi chuyển giới

Cựu vô địch Thế vận hội tô son móng tay màu hồng, buộc tóc đuôi ngựa nhưng không bỏ qua thói quen hút thuốc hồi tháng 10 vừa qua. Một nhà sản xuất chương trình 'Keeping Up with the Kardashians' chuyên về gia đình Kardashian nổi tiếng tiết lộ, Bruce Jenner khẳng định với mọi người rằng mình hiện giờ là một phụ nữ và đã qua Thái Lan phẫu thuật giới tính bất chấp sự phản đối của vợ cũ và các con.