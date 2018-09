Nhà cựu vô địch bơi lội giảm 15 kg để làm cô dâu xinh

Rebecca Adlington tự tin tươi cười trong hôn lễ với đồng nghiệp kém 3 tuổi.

Rebecca Addlington tươi tắn rạng ngời trong ngày cưới. Ảnh: Hello.

Gương mặt hạnh phục và rạng rỡ, nhà vô địch 400m và 800m tại Olympic Bắc Kinh tay trong tay với hôn phu trẻ tuổi Harry Needs bước vào thánh đường ở Staffordshire, hôm cuối tuần. Rebecca khiến nhiều người ngỡ ngàng với vóc dáng mảnh mai, cân đối trong bộ váy cưới tinh khôi.

"Tôi hơi hồi hộp một chút khi ngồi trên xe với bố nhưng khi bước vào lễ đường, sự căng thẳng biến mất và tôi thấy rất thư giãn. Căn phòng tràn ngập tình yêu. Nhưng tôi không thích khi mọi người cứ nghĩ rằng tôi hạnh phúc vì thân hình thanh mảnh hơn. Tôi không tự tin vì mình đã giảm cân, tôi vui vì kết hôn với tình yêu của cuộc đời mình", cô dâu chia sẻ.

Nhà cựu vô địch bơi lội giảm tới 15 kg nên trông thanh mảnh trong ngày cưới. Ảnh: Hello.

Trước ngày cưới, Rebecca giảm tới 15 kg nên thân hình thon thả, cân đối. Cựu vô địch Olympic cũng đi phẫu thuật mũi để gương mặt hài hòa hơn. Người đẹp từng tâm sự, có thời khổ sở vì luôn bị chê xấu và béo. Rebecca nhớ lại, quá trình ăn kiêng, giảm cân của cô bắt đầu từ khi tham gia chương trình truyền hình thực tế "I’m a Celebrity... Get Me Out of Here" của đài ITV cuối năm ngoái. Cựu VĐV bơi lội tuân thủ chế độ uống nước rau ép, tập yoga hàng ngày và đi bộ nên giảm được 15 kg.

Trong khi Rebecca tự ti, dằn vặt vì ngoại hình của mình, người chồng đồng nghiệp của cô lại rất ngưỡng mộ vợ. "Ngày nào tôi cũng khen ngợi cô ấy. Với tôi, Rebecca là người phụ nữ đẹp nhất thế giới", Harry Needs hào hứng nói.

Rebecca từng rất tự ti với hình thể và chiếc mũi to và thô của mình. Ảnh: Standard.

