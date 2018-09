Nhà Becks giàu hơn Nữ hoàng Anh

Vợ chồng Becks cùng ba cậu con trai trở thành những 'cỗ máy kiếm tiền' đáng nể với khối tài sản ước tính lên tới 500 triệu bảng.

Harper là thành viên còn lại của nhà Becks chưa tự mình kiếm ra tiền. Ảnh: Sun.

The Sun bình luận: "Gia đình siêu sao Beckham giờ có giá hơn cả Nữ hoàng" vì ước tính tài sản của cặp đôi và các con có giá trị hơn 500 triệu bảng trong khi tài sản riêng của Nữ hoàng Elizabeth là 425 triệu bảng. Thông tin này được tiết lộ sau việc cậu nhóc Cruz phát hành single đầu tay If Everyday was Christmas, đồng nghĩa với việc một thành viên nữa của nhà Becks trên đường trở thành sao.

Cả gia đình cựu danh thủ điển trai đều trở thành những "cỗ máy kiếm tiền" đáng nể và Becks là người "siêu" nhất khi mang về 270 triệu bảng. Chỉ riêng năm ngoái, ông bố 41 tuổi kiếm được 45 triệu bảng và vẫn là gương mặt hot với các thương hiệu lớn dù đã giải nghệ hơn ba năm. Trong khi đó Vic cũng thành công với đế chế thời trang riêng và được coi là "bộ óc" đứng sau thành công của thương hiệu Beckham.

Ngoài ông bố bà mẹ đã quá nổi tiếng, khéo léo và giỏi giang trong việc kinh doanh, hai nhóc đầu là Brooklyn và Romeo đã tự mình kiếm được tiền. Cậu cả 17 tuổi vừa làm người mẫu, vừa làm nhiếp ảnh gia trong khi cậu em kế tiếp từng xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của nhãn hiệu thời trang Burberry. Tương lai của cậu con trai út Cruz cũng đầy hứa hẹn khi được quản lý của Hoàng tử nhạc pop Justin Bieber ký hợp đồng "lăng xê".

Thành viên duy nhất chưa gia nhập "cỗ máy" là cô út Harper. Tuy nhiên tờ The Sun đánh giá, việc được coi là một fashionista nhí cùng thừa hưởng phong cách thời trang của mẹ, sớm muộn gì Harper cũng sẽ ra mắt dòng thời trang riêng "hái ra tiền".

Hoàng Trang