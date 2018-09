Người yêu ghen tuông, 'cấm' C. Ronaldo quan hệ với con gái siêu cò Jorge Mendes

Georgina Rodriguez tỏ ra không vui và bắt đầu 'quy định' cho bạn trai nổi tiếng về giới hạn trong mối quan hệ với Marisa Mendes.

Theo thông tin từ Correio da Manha, chân dài đang mang bầu con gái cho C. Ronaldo "rất nhạy cảm với sự gần gũi quá đà giữa bạn trai và Marisa Mendes".

C. Ronaldo và hai bố con siêu cò Jorge Mendes. Ảnh: NS.

Marisa Mendes là con gái rượu của nhà môi giới cầu thủ nổi tiếng kiêm người đại diện của C. Ronaldo Jorge Mendes. Cô này chính là người phụ trách, quản lý tất cả tài khoản mạng xã hội liên quan đến CR7 và các thương hiệu của anh.

"Những lần trao đổi công việc của C. Ronaldo và Marisa không còn được tự nhiên và thoải mái như trước. Lý do là Georgina cảm thấy dị ứng với sự dễ dãi và thân thiết quá mức của hai người chỉ có ràng buộc duy nhất là công việc", nguồn tin từ Correio da Manha cho biết.

Chân dài không hài lòng về sự thân thiết của C. Ronaldo với Marisa Mendes. Ảnh: NS.

Cũng theo báo chí Bồ Đào Nha, C. Ronaldo quyết định "thay đổi" để làm vui lòng người yêu đang mang bầu. Trước khi Georgina Rodriguez xuất hiện, Marisa Mendes thỉnh thoảng đăng tải ảnh cô xuất hiện cùng C. Ronaldo trên trang cá nhân của chính tiền đạo Real Madrid. Ngoài ra, con gái của Jorge Mendes cũng thường xuyên chúc mừng, chia vui với mỗi bàn thắng hay thành tích của CR7. Hiện tại, Marisa Mendes chỉ công khai đăng tải niềm vui với thành công của C. Ronaldo ở các dịp đặc biệt.

Tháng 9/2016, Marisa Mendes từng bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm với chân sút đồng hương vì cô liên tục xuất hiện bên anh trong các hình ảnh chia sẻ trên mạng.

