Người yêu C. Ronaldo phủ nhận ghen tuông với con gái của Jorge Mendes

Cuộc trò chuyện trực tiếp của Georgina Rodriguez và Marisa Mendes như lời phủ nhận quan hệ căng thẳng giữa hai người.

Bạn gái C. Ronaldo và Marisa Mendes. Ảnh: NS.

Theo báo chí Bồ Đào Nha, Georgina Rodriguez có lần gặp gỡ và trao đổi với con gái của siêu cò Jorge Mendes. Hai người đều tỏ ra thân thiện, dành cho nhau những nụ cười và các lời khen có cánh. Marisa Mendes tiếp tục hoàn thành tốt công việc hỗ trợ C. Ronaldo giúp đem lại danh tiếng và tài chính cho danh thủ đồng hương.

Ái nữ của Jorge Mendes chính là quản lý nhóm chịu trách nhiệm về hình ảnh trên mạng xã hội của C. Ronaldo. Người đẹp 26 tuổi tốt nghiệp khoa truyền thông và đang sống tại Madrid. Nhờ sự nổi tiếng, sức hút của CR7, cộng thêm tài năng của Marisa Mendes, siêu sao Bồ Đào Nha trở thành VĐV có nguồn thu lớn nhất từ mạng xã hội nhiều năm qua.

Tuy vậy, cũng vì sự thân thiết của Marisa Mendes và C. Ronaldo, thông tin về việc Georgina Rodriguez ghen tuông xuất hiện. Năm 2016, tờ The Sun còn suy đoán về mối tình lãng mạn giữa hai người từ những hình ảnh chụp chung tình cảm. Cả C. Ronaldo và Marisa Mendes đều không lên tiếng bình luận về "cáo buộc". Theo báo chí Bồ Đào Nha, để chiều lòng bạn gái mới yêu, tiền đạo Real Madrid giữ khoảng cách hơn khi tiếp xúc, trao đổi với nữ trợ lý.

Marisa Mendes hỗ trợ đắc lực cho C. Ronaldo. Ảnh: NS.

Trong làng bóng đá thế giới, mối quan hệ giữa CR7 và Jorge Mendes được biết tới nhiều bởi sự thân thiết, gắn bó. Năm 2015, C. Ronaldo mua cả hòn đảo để tặng cho người đại diện nhân đám cưới với "nửa kia" Sandra Barbosa. Theo tờ Move, hòn đảo ở Hy Lạp có giá khoảng hai triệu euro.