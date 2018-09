Người yêu C. Ronaldo lần đầu khoe bụng bầu trên tạp chí

Bà bầu Georgina Rodriguez đi giày cao gót, mặc váy bó để lộ vòng hai lùm lùm trên tờ iHola của Tây Ban Nha.

Bà bầu Georgina Rodriguez thanh mảnh, quyến rũ trên tạp chí. Ảnh: iHola.

Người đẹp 22 tuổi "lên hình" sau khi bạn trai nổi tiếng xác nhận họ sắp đón con đầu lòng. "Tôi là một con người của gia đình và rất yêu trẻ con", bà bầu Georgina Rodriguez chia sẻ trên iHola. Nhiều nguồn tin cho biết, bạn gái siêu sao Real mang thai được 5 tháng và em bé là một công chúa nhỏ, chào đời vào tháng 10 tới.

Chân dài Tây Ban Nha bị đồn mang bầu từ tháng 5 sau khi C. Ronaldo lần đầu khoe ảnh chung đôi. Trong ảnh, tiền đạo 32 tuổi lấy tay đặt lên vòng hai khá to của Georgina Rodriguez. Trong các kỳ nghỉ sau đó, người đẹp gây chú ý với bụng nhô cao nhưng cô một mực im lặng, mọi phát ngôn liên quan đều do CR7 đưa ra. Tờ The Sun còn cho biết, trước đó cặp đôi tới một cơ sở y tế đi xét nghiệm DNA để có đứa con phát triển tốt nhất.

Suốt cả mùa hè, Georgina Rodriguez gây tò mò với vòng hai nhô cao, cho tới khi C. Ronaldo xác nhận người đẹp mang bầu. Ảnh: Sun.

Georgina Rodriguez đang mang thai em bé thứ tư của siêu sao Real. Tuy nhiên ông bố đào hoa không có ý định dừng lại mà muốn có 7 đứa con, trùng với số áo của anh. C. Ronaldo chia sẻ rằng, ý định 7 em bé xuất phát từ cậu con trai cả Cristiano Jr, 7 tuổi, khi nhóc muốn có 6 đứa em. "Cristianinho vui lắm. Thằng bé hạnh phúc và nói rằng muốn có thêm em để thành 7 nhóc, con số ma thuật và tôi nghĩ điều đó cũng hay", CR7 chia sẻ trong chuyến đi công tác tới Trung Quốc tháng trước.

Tháng 6, tuyển thủ Bồ Đào Nha gây xôn xao khi khoe cặp song sinh Eva và Mateo, kết quả của quá trình mang thai hộ tại Mỹ, giống như cách anh có đứa con đầu.

