Người yêu C. Ronaldo lạ lẫm với mái tóc vàng

Mới đây, Irina Shayk gây bất ngờ cho các fan và ngay cả chính C. Ronaldo khi đăng tải hình ảnh mới lạ với mái tóc vàng. 'Blondes have more fun' (Các cô nàng tóc vàng vui vẻ hơn) là câu mà siêu mẫu người Nga dùng để chú thích cho bức ảnh. Đây cũng là nhan đề của album nổi tiếng của Rod Stewarts. Trên trang cá nhân, Irina nhận được nhiều lời khen đẹp với hình ảnh mới này. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng mái tóc vàng không hợp với cô như tóc nâu hay tóc đen. Cũng có một số người cho rằng đây chỉ là một mái tóc giả Irina đội lên để chụp hình, đánh lừa các fan.