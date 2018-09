Người yêu C. Ronaldo khoe ngực căng tròn

Do công việc bận rộn, cô và C. Ronaldo có rất ít thời gian dành cho nhau. Tuy vậy, khi có những trận đấu hay sự kiện quan trọng, siêu mẫu người Nga vẫn cố gắng sắp xếp công việc để ở bên CR7. Trong trận 'Siêu kinh điển' của bóng đá Tây Ban Nha tháng trước giữa Real và Barca, Irina cũng đến sân để cổ vũ cho C. Ronaldo. Ở trận này, CR7 ghi một bàn, đóng góp vào chiến thắng 3-1 của Real trước Barca.