Người hùng Công Phượng cẩn thận ký tặng

Tiền đạo Công Phượng có ngày thi đấu nhiều cảm xúc khi U21 HAGL gặp U21 Việt Nam ở bán kết U21 quốc tế diễn ra tối qua 26/11 trên sân Thống Nhất, TP HCM. Ngay phút thứ 10, anh có bàn thắng mở tỷ số từ tình huống sút phạt hàng rào. Tuy vậy với cách chơi phòng ngự - phản công, U21 Việt Nam liên tiếp có hai bàn thắng trong 8 phút cuối hiệp một. Phút 36, bàn gỡ hòa do công của Xuân Mạnh thực hiện từ cú sút xa bật cột dọc của Lâm Ti Phông. Phút 44, chính Lâm Ti Phông thực hiện bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng do HLV Phạm Minh Đức dẫn dắt. Hiệp hai, tưởng như U21 Việt Nam thành công với lối chơi tử thủ thì một lần nữa cái tên Công Phượng khiến thầy trò HLV Minh Đức ôm hận. Phút 78, tiền đạo quê Nghệ An quyết định dứt điểm trong vòng vây 3-4 gỡ hòa 2-2.