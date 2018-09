Người đẹp má lúm 'đổi đời' nhờ C. Ronaldo

Sau Lucia Villalon, gần đây C. Ronaldo tiếp tục dính tin đồn hẹn hò với Vanessa Huppenkothen, một nữ phóng viên thể thao nổi tiếng ở Mexico. Tờ Diezminutos tiết lộ CR7 cảm mến Vanessa ngay sau lần đầu gặp gỡ trong chuyến đi công tác của người đẹp tới Tây Ban Nha tháng trước với tư cách là phóng viên kênh Televisa Deportes. Kể từ đó, C. Ronaldo liên tục nhắn tin tán tỉnh Vanessa. Tuy nhiên, cả C. Ronaldo và Vanessa vẫn chưa lên tiếng về tin đồn này.