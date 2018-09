Người đẹp bóng chuyền Ngọc Diễm thoát cảnh trái ngang

Ngọc Diễm được toàn tâm toàn ý thi đấu cho Bình Điền Long An lại không phải căng sức thi đấu cho hai đội bóng.

Chủ công xinh đẹp và tài năng hàng đầu Việt Nam Hà Ngọc Diễm đang ở trong hoàn cảnh hy hữu khi cô là quân số chính thức, chủ lực của hai CLB cùng dự tranh giải bóng chuyền quốc gia 2016, là Bình Điền Long An và Truyền hình Vĩnh Long.

Ngọc Diễm và Bình Điền Long An nỗ lực để cạnh tranh với đương kim vô địch Thông tin LienVietPostBank. Ảnh: ND.

Đầu năm, Ngọc Diễm khoác áo thi đấu cho chính hai đội bóng này nhưng ở hai hạng khác nhau. Khi đó, đội bóng “ruột” đất Vĩnh Long của Diễm vẫn đang ở giải hạng A, còn Bình Điền Long An thuộc nhóm đầu giải quốc gia. Cũng vì hai giải đấu có thời điểm thi đấu khác nhau, chủ công tài năng mới được cho Bình Điền Long An mượn.

Tuy nhiên mới đây, với sự tỏa sáng của Ngọc Diễm, Truyền hình Vĩnh Long xuất sắc thăng hạng. Trên danh nghĩa, Diễm là quân của hai CLB sẽ tham dự giải quốc gia vào năm tới. Tình huống đặt ra cho chủ công cao 1m77 bài toán khó là chỉ được đấu cho một đội, cho dù cô có thể sẽ thoát khỏi nỗi khổ phải liên tục cày ải như trước. Theo lẽ thường, Ngọc Diễm phải trở về đội bóng đang sở hữu mình, Truyền hình Vĩnh Long, nhưng thực sự cô vẫn muốn tiếp tục gắn bó với Bình Điền Long An, nơi mình có điều kiện lý tưởng để phát triển chuyên môn, giành thành tích cao, có thu nhập tốt.

Rất may mắn cho Ngọc Diễm, hai CLB giúp cô thoát khỏi thế khó bằng một buổi làm việc để đưa ra một phương án hợp lý, hài hòa cho cả ba bên. Theo đó, ít nhất trong mùa giải quốc gia 2015, Ngọc Diễm sẽ được tiếp tục tập luyện, thi đấu cho Bình Điền Long An. Đổi lại, Bình Điền Long An sẽ cho Truyền hình Vĩnh Long “mượn” miễn phí một số gương mặt trẻ chất lượng cao nhằm giúp đội bóng này có thể vừa đảm bảo mục tiêu trụ hạng vừa từng bước gây dựng lực lượng tại chỗ.

Tin vui là động lực lớn để Ngọc Diễm phấn đấu hết mình cho Bình Điền Long An, mà trước mắt là tại vòng hai, nơi đội bóng miền Tây được dự báo hoàn toàn đủ sức soán ngôi của đương kim vô địch Thông tin LienVietPostBank.

Khả năng đó được minh chứng rõ khi Bình Điền Long An với sự góp công đắc lực của Ngọc Diễm đã đả bại đối thủ quân đội trong trận chung kết Cup Hùng Vương hồi tháng 4. Chiến tích này cũng hết sức ngọt ngào với Ngọc Diễm bởi mới là lần đầu cô được nâng Cup ở một giải đấu quốc nội.

Thư Minh