Người đẹp Anh tập thể dục khoe ngực

Người đẹp 22 tuổi nổi tiếng khắp xứ sở sương mù với một vai diễn trong bộ phim truyền hình thực tế The Only Way Is Essex (gọi tắt là Towie). Sau khi ngừng đóng phim, Lucy phát triển sự nghiệp huấn luyện viên thể dục và cô vừa được mời làm MC của Booty Camp, chương trình truyền hình chuyên về giảm cân cho phái nữ.