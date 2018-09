Người chơi Việt nhận thưởng gần 7 tỷ đồng ở giải golf nghiệp dư

Golf thủ trúng giải HIO nhận biệt thự, ba xe hơi hạng sang và tiền mặt ở FLC Golf Championship 2017.

Người chơi Trần Phương may mắn và xuất thần giành HIO với giải thưởng lớn. Ảnh: TT.

Ở ngày thi đấu thứ ba của giải FLC Golf Championship 2017, golf thủ Trần Phương (TP HCM) giật giải Hole-in-one (HIO) ở hố 16, qua đó ẵm giải thưởng có giá trị lên tới gần 7 tỷ đồng.

Anh Trần Phương - sinh 1959 - là golfer may mắn đầu tiên của giải năm nay. Người chơi ở TP HCM nhận được giải thưởng cùng lúc ba ôtô có gần 4 tỷ đồng, một căn hộ khách sạn 2,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, golf thủ may mắn và xuất thần còn nhận tiền mặt 10.000 USD do Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết trao thưởng. Như vậy, tổng giá trị giải thưởng cho golf thủ người TP HCM là 6,7 tỷ đồng.

Chia sẻ cảm xúc sau khi trúng giải HIO, anh Trần Phương nghĩ mình gặp may mắn rất lớn, đồng thời cảm ơn ban tổ chức tạo nên một sân chơi để nhiều golf thủ nghiệp dư có dịp học hỏi, giao lưu với nhau.

Năm 2016, giải được tổ chức tại sân golf Ocean - FLC Quy Nhơn Golf Links chứng kiến sự xuất sắc và may mắn của golf thủ Bùi Thị Hồng Thanh ghi điểm HIO tại hố số 16 và nhận về bộ giải thưởng có tổng giá trị lên đến gần 4 tỷ đồng, trong đó có chiếc xe sang Hyundai Genesis G90 trị giá 3,3 tỷ đồng.