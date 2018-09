'Người tình một đêm' của Rooney khoe da thịt

Bà mẹ một con Jenny Thompson được cho là cố tình mặc đồ lót sexy, khoác hờ áo choàng tắm khi ra ngoài.

Jenny Thompson bước ra ngoài với bộ đồ khoe da thịt lộ liễu. Ảnh: Mirror.

Người đẹp từng khiến Rooney điêu đứng một thời gây sốc khi bước ra ngoài đẩy thùng rác trong bộ đồ không thể táo bạo hơn. Theo Mirror, khoác áo choàng tắm nhưng Jenny Thompson như cố tình khoe da thịt khi thản nhiên để lộ bộ đồ lót đỏ khêu gợi trước mặt các tay săn ảnh đang đứng bên ngoài nhà cô ở Bolton.

"Cô ấy chuẩn bị xuất hiện trong series Ex On The Beach nên có vẻ muốn thu hút sự chú ý ngay trước thềm show truyền hình bằng chiêu trò", Mirror bình luận. Nguồn tin thân thiết với Jenny chia sẻ, bà mẹ 27 tuổi thực sự muốn tạo danh tiếng ngay từ đầu chương trình.

Xuất thân là gái gọi, Jenny Thompson nổi như cồn năm 2010 sau khi tiết lộ đã lên giường với Rooney trong khi Coleen mang bầu cậu nhóc Kai. Tiền đạo MU lao đao với những chia sẻ của "tình một đêm" còn người đẹp 27 tuổi trở thành gương mặt hot trên truyền hình.

Năm 2013, bà mẹ một con viết tự truyện "Bang to Writes" hé lộ thêm về các cuộc tình với nhiều sao sân cỏ. Jenny Thompson quả quyết, ngoài Rooney, cô đã ngủ với 13 cầu thủ ở Ngoại hạng Anh khác trong đó có siêu quậy Mario Balotelli.

Hoàng Trang