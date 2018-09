'Ngọc thô' Hà Ngọc Diễm tìm được bến đỗ trong mơ

Chân dài bóng chuyền Vĩnh Long có quyết định đúng đắn khi khoác áo Bình Điền Long An để phát huy hết tài năng của cô.

Mới tới khoác áo đội bóng Bình Điền Long An theo diện “chuyển nhượng thời vụ”, người đẹp 21 tuổi cao 1m77 Hà Ngọc Diễm có ngay Cup Hùng Vương. Danh hiệu đầu đời có ý nghĩa lớn với chủ công hàng đầu của đội tuyển Việt Nam nhưng không phát triển từ bất cứ “lò” bóng chuyền nào.

Chủ công Ngọc Diễm tỏa sáng ở Cup Hùng Vương vừa diễn ra tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Volleyballvn.

Từ năm 2012, Ngọc Diễm là VĐV duy nhất của môn này đều đặn mỗi năm thi đấu cho hai CLB khác nhau. Ngoài đội bóng quê hương Vĩnh Long, cô còn "làm thuê" cho một đội hạng khác. Trước đây là Tân Bình TP HCM và hiện tại là Bình Điền Long An.

Ngọc Diễm tâm sự thực sự cô cũng chỉ muốn nghiệp đấu ổn định với duy nhất Vĩnh Long song đội bóng không được đầu tư, lại dựa vào mỗi cô nên cứ liên tục lên xuống hạng và đang đấu ở giải hạng dưới. Thành ra, chủ công trẻ phải gồng mình lên để vừa đảm bảo trọng trách với đội “ruột” Vĩnh Long, vừa đóng vai trụ cột ở đội bóng khác. VĐV khác mỗi năm chỉ dự một giải hai vòng, riêng Diễm tới hai giải 4 vòng. Có những lần, hai giải chỉ diễn ra cách nhau vài ngày, nên cô phải thi đấu mười mấy trận chỉ trong hai tuần.

Người đẹp quê Vĩnh Long phải liên tục di chuyển và thi đấu cực nhọc, nhiều khi khốn khổ, song đổi lại, thử thách là cơ hội để Ngọc Diễm trui rèn thể lực, ý chí, năng lực, cũng như thích nghi với mọi đối thủ và tình thế. Người đẹp bóng chuyền 21 tuổi đã đạt tới đẳng cấp của một chủ công thuộc diện khỏe, khéo, toàn diện và hiệu quả nhất nước. Lên đội tuyển quốc gia cách đây 4 năm, khi mới 17 tuổi, giờ Diễm đã có vị trí chính thức. Cô đang là nữ tuyển thủ có sức bật cao kỷ lục với 3m10, hơn các đồng đội từ 5-7cm.

Về khoác áo cho Bình Điền Long An kể từ mùa 2015, Diễm được đánh giá là sự bổ sung hoàn hảo cho CLB của ngôi sao số một Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Với một hảo thủ như Diễm, đội bóng miền Tây sở hữu nhiều gương mặt trẻ triển vọng nhưng còn thiếu kinh nghiệm có thêm sức mạnh đáng kể trong mục tiêu lật đổ sự thống trị tuyệt đối của đối thủ Thông tin LienVietPostbank. Thực tế, gần như ngay lập tức, họ đã chứng tỏ khác biệt với sự có mặt của Diễm.

Không chỉ đảm nhiệm xuất sắc một tay ghi điểm chủ lực, tân binh này còn có sự hỗ trợ tuyệt vời cho “đàn chị” Ngọc Hoa và “đàn em” Thanh Thúy, khiến cho lối chơi của Bình Điền Long An trở nên hết sức khó lường, đa dạng. Tất cả được minh chứng qua hai lần chạm trán “kỳ phùng địch thủ” Thông tin LienVietPostBank mà họ luôn phải ôm hận.

Ngọc Diễm thi đấu với mật độ dày do phải khoác áo hai đội bóng. Ảnh: MH.

Tại giải nữ quốc tế Cup Bình Điền vào tháng 3 vừa qua, đội bóng của Diễm suýt nữa đánh bại được đội bóng quân đội ở trận bán kết nội bộ. Thậm chí, họ đã hai lần vượt lên dẫn 1-0 và 2-1, trước khi để thua ngược đầy tức tưởi 2-3, do thiếu may mắn và bản lĩnh. Chỉ sau hai tuần, Bình Điền Long An với sự hòa nhập cao độ của Diễm, đã tiếp tục tiến bộ vượt bậc.

Ở cuộc tái đấu với Thông tin LienVietPostbank, lần này là trong trận chung kết Cup Hùng Vương, họ đã “phục thù” thành công, bằng chính tỷ số 3-2 ở tình thế lội ngược dòng. Đội bóng quân đội vẫn thể hiện được sức mạnh đồng đều cùng độ “lì” của mình, nhưng phải khuất phục bởi sự tỏa sáng của hai cá nhân Ngọc Hoa và Ngọc Diễm. Trong đó, phần nào đó, vị trí của Diễm còn quan trọng hơn về mặt chiến thuật và lối chơi của toàn đội. Cô đã thi đấu với quyết tâm, nỗ lực 200% để có được danh hiệu đầu tiên, giống như một chiếc Cup cuộc đời.

Thanh Thương