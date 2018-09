Ngọc Hoa lỗi hẹn Siêu Cup bóng chuyền vì kiệt sức

Bình Điền L​ong An quyết định cho Ngọc Hoa nghỉ giải này do cô đã suy kiệt thể lực.

Tại Siêu Cup bóng chuyền Việt Nam vừa khởi tranh tại Hà Tĩnh, ngôi sao hàng đầu cũng là đội trưởng tuyển quốc gia Nguyễn Thị Ngọc Hoa không thể dự tranh cùng Bình Điền Long An. Tổn thất lớn đến với đội bóng miền Tây, cũng như sức hút của giải, nhất là khi Bình Điền Long An còn vắng cả chủ công hàng đầu Hà Ngọc Diễm.

Mùa giải năm nay, Ngọc Hoa đấu thuê thời vụ cho Bangkok Glass của Thái Lan. Ảnh: BKP.

Bình Điền Long An quyết định cho Ngọc Hoa nghỉ giải này do cô đã suy kiệt thể lực sau khi gồng mình dẫn dắt các đồng đội tranh tài tại VTV Cup 2015, nơi đội tuyển Việt Nam chỉ đoạt hạng 4 chung cuộc. Kể từ đầu năm, Ngọc Hoa phải đấu tới 6 giải lớn nhỏ cùng CLB và đội tuyển, chưa kể còn phải đấu thuê thời vụ cho CLB Bangkok Glass của Thái Lan.

Ngọc Hoa góp mặt với tư cách trụ cột gần như không thiếu một phút nào trong tất cả trận đấu của hai CLB Bình Điền Long An, Bangkok Glass và đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, tài năng trẻ đang lên Hà Ngọc Diễm cũng phải “cày ải” không kém gì đàn chị. Ngay trước VTV Cup, Diễm phải làm nghĩa vụ với đội bóng quê hương Truyền hình Vĩnh Long và chỉ lên tập trung cùng đội tuyển vào giờ chót. Thi đấu liên miên là lý do khiến Diễm bị tái phát chấn thương vai, rồi giờ phải tập trung điều trị sau khi đã cố gắng ra sân trong các trận cuối của đội tại giải ở Bạc Liêu.

Vắng Ngọc Hoa và Ngọc Diễm, Bình Điền Long An vẫn có chủ công 18 tuổi cao 1m90 Trần Thị Thanh Thúy đang có phong độ cao. Nhưng đội vẫn khó có thể tranh chấp được ngôi cao nhất với Thông tin LienVietPostBank có lực lượng đầy đủ và đồng đều hơn hẳn. Thậm chí, Bình Điền Long An còn đứng trước nguy cơ thua cả Ngân hàng Công thương Việt Nam do Phạm Kim Huệ làm trụ cột.

Vắng Ngọc Hoa, Bình Điền Long An lép vế so với Thông tin LienVietPostBank ở Siêu Cup 2015. Ảnh: VTV.

Siêu Cup bóng chuyền Việt Nam là cuộc đấu thường niên, với sự tham dự của 4 đội nam và 4 đội nữ có thành tích cao nhất mùa giải trước. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra hai đội nam, hai đội nữ hay nhất vào tranh ngôi vô địch.

4 đội nữ dự giải gồm Thông tin LienViet Postbank, Tiến Nông Thanh Hóa, Bình Điền Long An và Ngân hàng Công Thương. 4 đội nam gồm Thể công Binh đoàn 15, Biên phòng, Sanest Khánh Hòa và Đức Long Gia Lai.

Thư Minh