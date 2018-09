Nghiêm Xuân Tú trải lòng sau khi lỡ chuyến đi Đức

Tiền vệ Than Quảng Ninh lần thứ hai phải hoãn chuyến thử việc ở các CLB của Đức vì chưa bình phục chấn thương.

Nghiêm Xuân Tú buồn vì chấn thương khiến anh lỡ nhiều cơ hội quý giá trong sự nghiệp. Ảnh: FB.

Nghiêm Xuân Tú dính chấn thương đầu gối trong chiến thắng 2-1 của Than Quảng Ninh trước Hà Nội T&T ở trận chung kết lượt về Cup quốc gia hôm 29/9. Để có được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp, tiền vệ sinh năm 1988 phải trả giá đắt khi lỡ hẹn với đội tuyển Việt Nam trong lần đầu tiên được triệu tập. Không những vậy, Xuân Tú lần thứ hai phải hoãn chuyến thử việc ở Đức tại các CLB Kaiserslautern và Fortuna Dusseldorf.

Nghiêm Xuân Tú cho biết hiện tại anh tập luyện trở lại cùng Than Quảng Ninh được một tuần. Tuy nhiên, do chưa bình phục hoàn toàn chấn thương, anh không theo được giáo án của đội. Kế hoạch sang Đức, từ ngày 12-30/11, cũng vì thế không thể thực hiện.

"Buồn và tiếc cho những dự định dang dở vì một chấn thương không đáng có và không đúng thời điểm. Thời gian sang Đức thử việc đã cận kề nhưng tình hình chấn thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Mọi chuyện đến thời điểm này làm mình cảm thấy tiếc nuối. Một lần nữa mình không thể lên đường với thể trạng không được tốt .

Người ta giục đi và anh (người kết nối Nghiêm Xuân Tú với các CLB Đức) cũng nói cứ qua xem sao. Qua đó được bao tất mà, đi chơi, đi du lịch thì đơn giản quá nhưng em nghĩ rất nhiều rồi, qua như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam, của CLB, của bản thân và những người đồng hành xung quanh. Cá nhân mình muốn là cầu thủ Việt Nam mang 200% năng lượng qua đó để thử sức và chứng minh người Việt Nam có thể làm được, chứ không phải là mang hình ảnh một thương binh qua đó để du lịch, như vậy trông lố bịch và buồn lắm. Thôi thì em ở lại chờ đợi, tập hồi phục và rút ra cho mình những bài học quý giá", Nghiêm Xuân Tú chia sẻ trên trang cá nhân.

Trước đó, hồi tháng 7 vừa qua, Nghiêm Xuân Tú xin hoãn chuyến thử việc ở CLB Kaiserslautern với lý do muốn được góp sức cùng Than Quảng Ninh trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Đội bóng đất mỏ kết thúc mùa giải 2016 với vị trí thứ 4 ở V-League và đoạt Cup quốc gia. Xuân Tú góp tên trong đội hình tiêu biểu V-League và được bầu chọn là cầu thủ hay nhất mùa giải của Than Quảng Ninh.

