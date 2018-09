Nghiêm Xuân Tú khoe cờ Việt Nam khi sang Đức thử việc

Tiền vệ của Than Quảng Ninh có hai tuần thể hiện tài năng ở các CLB Kaiserslautern và Fortuna Dusseldorf.

Nghiêm Xuân Tú chụp ảnh cùng lá cờ Việt Nam khi tới Đức. Ảnh: FB.

Sau khi cùng Than Quảng Ninh kết thúc giải BTV Cup 2016 ở Bình Dương, tối 10/12, Nghiêm Xuân Tú lên đường sang Đức thử việc. Chiều 11/12, trên trang cá nhân, tiền vệ sinh năm 1988 khoe những hình ảnh đầu tiên của anh tại Đức. Có mặt tại sân Borussia-Park để theo dõi trận đấu giữa chủ nhà Monchengladbach và Mainz 05 ở vòng 14 Bundesliga, Nghiêm Xuân Tú gây chú ý khi mang theo quốc kỳ Việt Nam và chiếc áo đấu của Than Quảng Ninh.

Với phong độ ấn tượng trong màu áo Than Quảng Ninh ở mùa giải 2016, Xuân Tú được hai đội bóng hạng hai của Đức là Kaiserslautern và Fortuna Dusseldorf 1895 gửi thư mời thử việc. Tuy nhiên, tiền vệ này hai lần phải hoãn chuyến đi. Lần đầu tiên vào hồi tháng 7 vừa qua, Xuân Tú chủ động xin lùi thời gian sang Đức để ở lại giúp Than Quảng Ninh trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Lần thứ hai là do anh dính chấn thương không kịp hồi phục.

Trên trang cá nhân, Xuân Tú nhận được rất nhiều lời chúc mừng, động viên từ bạn bè và các fan. Dù chưa biết kết quả chuyến thử việc sẽ như thế nào, Tú "Ngựa" cho rằng đây sẽ là một chuyến đi bổ ích đối với anh. Theo kế hoạch, Xuân Tú có hai tuần tập luyện, thể hiện tài năng ở Đức. Tiền vệ 28 tuổi trở về Việt Nam trước thời điểm V-League 2017 khởi tranh.

Nghiêm Xuân Tú khoe áo của Than Quảng Ninh khi dự khán trận đấu giữa Monchengladbach và Mainz 05. Ảnh: FB.

Trong bản danh sách đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2016 vừa được công bố, Nghiêm Xuân Tú cũng góp mặt. Tuy nhiên, so với các ứng viên khác như Công Vinh, Thành Lương, Xuân Trường hay Vũ Minh Tuấn... Xuân Tú gặp bất lợi hơn khi không có cơ hội thể hiện tài năng trong màu áo tuyển quốc gia vì dính chấn thương.

Minh Khang