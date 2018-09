Nghiêm Xuân Tú bị đánh ngay trước mặt trọng tài

Tiền vệ của Than Quảng Ninh bị Văn Nam bên phía Quảng Nam đánh vào mặt nhưng trọng tài không thổi phạt dù ở gần đó.

Nghiêm Xuân Tú bị đánh nguội trọng tài ở gần nhưng không thổi phạt

Tình huống diễn ra trong thời gian bù giờ trận đấu giữa Long An và Than Quảng Ninh ở vòng 12 V-League chiều 9/4. Khi đó, Than Quảng Ninh đang dẫn với tỷ số 2-1 và hành vi của Văn Nam được cho là để "dằn mặt" Nghiêm Xuân Tú vì cố tình cầm bóng câu giờ ở sát đường biên.

Long An 1-2 Than Quảng Ninh

Diễn biến trận Long An 1-2 Than Quảng Ninh