Nghi án tuổi Công Phượng khép lại

Sở tư pháp Nghệ An khẳng định việc làm lại giấy tờ đúng quy định, quy trình, hồ sơ gốc thất lạc do hoàn cảnh khách quan.

Sở tư pháp Nghệ An vừa vào cuộc vụ “nghi án Công Phượng 21 tuổi” và có kết luận Công Phượng 19 tuổi. Như vậy, vụ ồn ào quanh Công Phượng khép lại trước khi anh cùng các đồng đội qua Thái Lan tập huấn chuẩn bị cho V-League 2015.

Sở tư pháp Nghệ An khẳng định Công Phượng sinh đúng năm ghi ở giấy tờ. Ảnh: Thethao247.

Sở tư pháp Nghệ An lập đoàn kiểm tra về tuổi của Công Phượng do ông Dương Hữu Dung - Phó giám đốc Sở tư pháp đứng đầu trực tiếp về xã Mỹ Sơn để xác minh. Theo ông Dung, qua đối chứng các giấy tờ cần thiết liên quan đến công dân Công Phượng còn lưu trữ (sổ đăng ký khai sinh lại, giấy khai sinh gốc, giấy chứng nhận hoàn thành tiểu học và sổ hộ khẩu gia đình), qua làm việc với các cán bộ hộ tịch qua nhiều thời kỳ, có thể thống nhất khẳng định “Công Phượng sinh ngày 21/1/1995”.

Ông Dung giải thích thêm, việc làm khai sinh lại, làm lại giấy tờ liên quan đến tiền đạo này là đúng quy định, quy trình, những việc như mất mát hồ sơ gốc, thất lạc... là do hoàn cảnh khách quan, không có sự cố ý. Ngay sau khi có kết luận cuối cùng về sự việc, Sở tư pháp Nghệ An sẽ báo cáo lên Bộ tư pháp và UBND tỉnh Nghệ An để công bố rộng rãi trước công chúng.

Như vậy, sau khi “nghi án Công Phượng 21 tuổi” bùng nổ, đây là cơ quan có thẩm quyền cao nhất đưa ra kết luận. Khi nghi án bắt đầu xuất hiện vào đầu tháng 11, xã Mỹ Sơn nơi CP10 sinh ra khẳng định anh sinh năm 1995 chứ không phải 1993. Sự việc không thể dừng lại, huyện Đô Lương vào cuộc và kết luận tương tự. Và hôm qua, 5/12, Sở tư pháp tỉnh Nghệ An có kết luận cuối cùng, làm căn cứ báo cáo lên Bộ.

Công Phượng 19 hay 21 tuổi gây tranh luận kéo dài trong dư luận. Nhiều điểm thiếu hợp lý trong các giấy tờ chứng minh thành viên học viện HAGL sinh năm 1995 được đưa ra. Nghi ngờ bao trùm quanh tài năng này. Bầu Đức và CLB HAGL tuyên bố muốn các cơ quan chức năng làm rõ đến tận cùng sự việc và sẵn sàng mọi tình huống, gồm cả tình huống CP10 không phải 19 tuổi. Nay, Sở tư pháp có kết luận Công Phượng đúng tuổi theo giấy tờ, khép lại sự việc ầm ĩ nhất năm 2014.

Tiền đạo này vừa chuyển sang sử dụng số áo 44 tại CLB HAGL và gây chú ý với hình xăm gồm 4 ký tự viết tắt ở ngón tay đeo nhẫn cưới. Hàng tháng, anh nhận mức lương khoảng 20 triệu đồng từ bầu Đức.

Ngọc Hà