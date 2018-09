Nạn nhân Anh Hùng không trách đàn anh Đình Đồng

Hậu vệ An Giang bị gãy chân chỉ buồn vì phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải sau tai nạn trong ngày trở về quê nhà.

Nguyễn Anh Hùng nghỉ hết mùa giải sau chấn thương gãy chân. Ảnh: BH.

Xuất thân từ lò đào tạo Nghệ An, hậu vệ phải Anh Hùng cùng đội U21 SLNA vô địch quốc gia vào năm 2012 tại Ninh Thuận. Nhưng trong kế hoạch sử dụng mùa V-League 2013, cầu thủ sinh năm 1992 không được HLV Nguyễn Hữu Thắng để ý. Anh Hùng quyết định xuôi phương Nam đầu quân cho An Giang. Màn trình diễn ngôi sao trẻ xứ Nghệ đóng góp phần quan trọng đưa đội An Giang lên hạng V-League 2014.

Trở lại thành Vinh trong màu áo An Giang, Anh Hùng thừa nhận cảm giác lạ lẫm trong lần đối đầu CLB quê hương. Ngày trở về lại thành nỗi ác mộng khi Anh Hùng bị người đàn anh Đình Đồng đạp gãy xương ống đồng chân phải trong pha tranh chấp. Sau một giờ phẫu thuật tại bệnh viện 115 tại TP Vinh, cầu thủ quê Nghĩa Đàn được các bác sĩ bắc 3 vít nhằm cố định chỗ bị gãy. May mắn cho Anh Hùng nhờ học bảo vệ chân nên vết gãy không làm lệch xương chân, song cầu thủ trẻ này phải nghỉ một năm mới có thể trở lại thi đấu.

Nhắc lại tình huống va chạm nảy lửa mấy ngày trước, nạn nhân cho biết: "Tôi và anh Đồng quen nhau thời tôi còn đá đội trẻ SLNA. Tôi chưa xem lại video pha va chạm ấy, nhưng đó là tình huống nhanh, tranh chấp 50-50. Tôi có tình huống ngả người đoạt bóng còn anh Đồng cũng nhảy tránh lại đạp trúng chân tôi. Đấy là pha bóng đen đủi dẫn đến chấn thương, tôi chỉ buồn sẽ mất thời gian dài để trở lại chứ không trách anh Đình Đồng".

Đình Đồng đang có tang trong gia đình nên chỉ gửi tin nhắn để xin lỗi và động viên người em đồng hương mau hồi phục. Vợ chưa cưới của Đình Đồng đã lên viện thăm hỏi Anh Hùng. Hậu vệ An Giang cho biết mình cảm ơn lãnh đạo đội bóng chủ quản đã thăm nom và hỗ trợ kinh phí ca phẫu thuật cho cá nhân mình. Đồng đội Bùi Văn Sang cho biết toàn đội cũng đóng góp mỗi người từ 1-2 triệu đồng trở lên để ủng hộ, động viên Anh Hùng sớm vượt qua cơn ác mộng để trở lại sân cỏ thi đấu vào mùa sau.

Các bác sĩ bệnh viện 115 cho biết Anh Hùng mất 10-15 ngày nữa mới hồi ổn định vết mổ để xuất viện. Hiện tại mẹ của Anh Hùng là người trực tiếp săn sóc anh sau tai nạn trong ngày trở lại quê nhà đá bóng.

Anh Tuấn