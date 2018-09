Mùa giải sớm khép lại với Tấn Tài

Với hàng loạt hành vi phản ứng thái quá và lời lẽ không hay nhắm vào trọng tài, đối phương, tiền vệ Hải Phòng bị ban kỷ luật xử phạt nghiêm khắc.

Tấn Tài sớm chia tay mùa giải V-League 2013. Ảnh: Kỳ Lân.

Tấn Tài là cầu thủ có lối chơi không khoan nhượng và khá nóng tính nên thường phải nhận thẻ phạt trong các trận đấu. Tuy nhiên, sau tấm thẻ vàng do trọng tài Bùi Thành Thanh Nghĩa rút ra ở trận gặp Đà Nẵng vừa qua, tiền vệ trụ cột đội Hải Phòng tỏ ra rất phẫn nộ và có nhiều hành động, lời lẽ khó coi nhắm vào trọng tài. Theo báo cáo của giám sát Cao Đình Khôi, thủ quân tuyển Việt Nam còn tiến về phía đội chủ nhà Đà Nẵng để tuôn ra những lời lẽ thiếu văn hóa và tranh cãi khá kịch liệt.

Hành động này của Tấn Tài khiến khán giả trên sân Chi Lăng phản ứng và la ó. Toàn bộ hành vi không đẹp mắt của Tấn Tài đã bị báo cáo lên ban kỷ luật để xem xét. Trong cuộc họp sáng 23/8, ban này thống nhất đưa ra hình phạt treo giò cầu thủ này trong hai trận còn lại của mùa giải và phạt 5 triệu đồng.

Ngoài án phạt với Tấn Tài, ban kỷ luật cũng treo quyền chỉ đạo của HLV HAGL Choi Yoon Gyum trong hai trận tới và phạt ông này 5 triệu đồng do lỗi phản ứng trọng tài. Chiến lược gia người Hàn Quốc bị trọng tài Hoàng Anh Tuấn “mời” lên khán đài trong trận gặp Bình Dương do những phản ứng khi ông này cho rằng trọng tài bắt chưa chính xác. Khi HLV Choi Yoon Gyum lên khán đài theo dõi tiếp trận đấu, một khán giả đã ném vật lạ về HLV người Hàn Quốc. Sau đó khán giả quá khích bị lực lượng an ninh giữ lại. Trước đó, ban tư vấn đạo đức cũng đề nghị xử sân Gò Đậu vì lỗi này nhưng cuối cùng ban kỷ luật đã bỏ qua.