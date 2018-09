Mourinho và vợ bất động nhìn kẻ trộm bị bắt trước cửa nhà

'Hai vợ chồng ông ấy chắc hẳn được xem một bộ phim hình sự sống động nhất'.

Vợ chồng Mourinho đứng sau cửa sổ xem kẻ trộm bị bắt. Ảnh: TS.

Tình huống bất ngờ xảy đến với tân HLV MU và bà xã Matilde Faria khi hai người đang xem TV trong dinh thự trị giá 25 triệu bảng ở trung tâm London. Kẻ đột nhập vào tư gia của HLV Mourinho bị nhân viên an ninh và cảnh sát tóm gọn ngay trước cửa, trước sự chứng kiến của hai vợ chồng thuyền trưởng nổi tiếng. HLV Mourinho và vợ đứng phía trong cửa sổ bất động nhìn ra chứng kiến toàn bộ sự việc.

Kẻ gian đột nhập tư gia HLV Mourinho và bị bắt xảy ra đúng ngày Bồ Đào Nha đá chung kết Euro 2016 với chủ nhà Pháp. Tuy vậy, sự việc không bị làm rùm beng cho đến khi hình ảnh gây chú ý của một người qua đường đăng tải trên tờ The Sun. "Hai vợ chồng ông ấy chắc hẳn được xem một bộ phim hình sự sống động nhất", một fan bình luận khi thấy hình ảnh "độc" của HLV Mourinho và vợ.

Một fan bình luận vui: 'Hai vợ chồng ông ấy chắc hẳn được xem một bộ phim hình sự sống động nhất'. Ảnh: TS.

Người qua đường chứng kiến sự việc kể lại: "Jose đứng bất động rất lâu trong khi bà vợ ra xem rồi lại đi vào trong. Thật đen đủi với kẻ ăn trộm nhà HLV nổi tiếng nhất thế giới".

Cảnh sát London vừa thông báo kẻ gian có tên Gabor Roman, 25 tuổi, vô gia cư. Tên này bị tòa Westminster kết án 4 tuần ngồi tù sau khi thừa nhận cố gắng ăn trộm đồ trong nhà HLV Mourinho.

Kẻ trộm không gặp may, bị nữ giúp việc nhà Mourinho phát hiện khi đang cố gắng đột nhập từ phía cửa sau. Tiếng hét lớn của người giúp việc báo động cho các nhân viên an ninh trong dinh thự chặn đường tẩu thoát của Gabor Roman. Cảnh sát London cũng có mặt ngay tại cửa nhà chiến lược gia MU để đưa kẻ gian về đồn.

Kẻ gian bị cảnh sát đưa về đồn, chịu án tù 4 tuần. Ảnh: TS.

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được tin từ nhân viên an ninh của khu phố, qua camera theo dõi, thông báo có kẻ gian đi kiểm tra khóa cửa của từng căn nhà trong khu phố. Sau đó, tên này biến mất tại dinh thự của HLV Mourinho. "Hành động của kẻ trộm cho thấy hắn không phù hợp với khu vực cao cấp có an ninh thắt chặt như ở khu phố nhà Mourinho", tờ The Sun nhận xét.

Trọng Nghĩa