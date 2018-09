Mỗi lần cãi vã, tôi đều cho vợ thắng

Chàng tiền đạo tiết lộ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc trong tổ ấm với ca sĩ Thủy Tiên.

- Gửi Công Vinh - Thủy Tiên: Mình ngưỡng mộ tình yêu và cách sống của hai bạn từ lâu, tuổi trẻ nhưng cái nhìn về tình yêu cuộc sống chín chắn, có trách nhiệm với gia đình người thân. Mong hai bạn mãi mãi hạnh phúc và luôn giữ gìn sự bền vững của tình yêu hôn nhân nhé! Rất muốn được ngắm con gái yêu của hai bạn trong một ngày gần nhất. Chúc hai bạn ngày càng thành công và hạnh phúc!

- Công Vinh - Thủy Tiên: Xin chào tất cả độc giả của báo Ngoisao.net. Lời đầu tiên, Công Vinh - Thủy Tiên xin gửi lời xin lỗi đến mọi người vì đến hơi trễ. Sáng nay Công Vinh có buổi tập đột xuất cùng câu lạc bộ nên không sắp xếp thời gian đến đúng giờ được, mong độc giả thông cảm.

Cảm ơn những lời chia sẻ chân thành của bạn. Vinh và Tiên sẽ cố gắng để không làm phụ lòng những khán giả luôn yêu mến và ủng hộ hai vợ chồng suốt thời gian qua. Còn việc công khai hình ảnh của con gái, hai vợ chồng Tiên - Vinh nghĩ là sẽ chia sẻ vào thời điểm thích hợp. Bây giờ bé còn quá nhỏ nên cũng phải kiêng cữ một chút.

- Chị không hỏi gì cả, vì cảm mến nên chỉ muốn chia sẻ với cặp đôi Công Vinh - Thủy Tiên đôi điều vì biết vẫn còn nhiều khán giả chưa thiện cảm với hai em. Số phận mỗi người như thế nào sẽ phản ánh giá trị bản thân của họ. Chúc mừng hai em đã đạt được thành công và hạnh phúc như ngày hôm nay, đó là nhờ giá trị bản thân tạo nên giá trị cuộc sống. Hãy phát huy và chúc hai em mãi hạnh phúc!

- Thủy Tiên: Xin cảm ơn những chia sẻ của chị. Tiên rất vui vì chị đã thấu hiểu và thông cảm với tụi em. Trong cuộc sống, rất khó để làm hài lòng được tất cả mọi người. Chính những người chưa có thiện cảm với hai vợ chồng sẽ càng là động lực để tụi em cố gắng phấn đấu hơn nữa, cả trong công việc cũng như cuộc sống. Chúc chị có một ngày vui vẻ!

- Chào anh Công Vinh, có vẻ trên sân cỏ anh rất nóng tính?

- Công Vinh :Chào em. Anh là người rất khát khao chiến thắng, dù là trên sân tập hay trên sân thi đấu. Bình thường, Vinh là người rất hòa đồng, vui tính và hay chọc ghẹo đồng đội. Nhưng, khi bước vào công việc, Vinh là người hoàn toàn khác. Vinh có một cái đầu nóng nhưng có một trái tim lạnh.

- Xin chào Công Vinh - Thủy Tiên. Mình thích nhất cặp đôi là hai bạn. Đặc biệt, ca sĩ Thủy Tiên là ngôi sao ca nhạc của mình bao lâu nay và mãi sau này I love you so much!!! Hai bạn dự định khi nào sẽ tổ chức đám cưới? Có em bé rồi tình cảm của hai bạn có ảnh hưởng gì không? Chúc 2 bạn mãi mãi hạnh phúc!

- Thủy Tiên - Công Vinh: Vinh và Tiên đều mong muốn tổ chức đám cưới trong một ngày gần nhất. Từ khi có bé Bánh Gạo, tình cảm của hai vợ chồng còn nồng nàn hơn cả khi mới yêu nhau. Bởi vì trong hôn nhân, ngoài tình yêu còn có cả trách nhiệm và sự hy sinh cho gia đình. Điều hạnh phúc nhất là mỗi khi đi làm về mệt mỏi được thấy con. Lúc đó mọi điều đều tan biến.

- Em thấy Công Vinh và Thủy Tiên nhìn bên ngoài có rất nhiều điểm khác nhau. Vậy trong cuộc sống hôn nhân, hai anh chị có khi nào cãi nhau hay bất đồng quan điểm đến mức không thể thương lượng được không?

- Công Vinh: Có những điểm khác nhau đó thì hai người mới bổ sung cho nhau được. Trong cuộc sống cũng như trong hôn nhân, nhất là hai vợ chồng trẻ thì không tránh khỏi việc bất đồng quan điểm, rồi giận hờn nhau. Nhưng, Vinh có một bí quyết là mỗi khi cãi vã, mình đều cho vợ là người chiến thắng. Vinh nghĩ, mình thắng vợ cũng không được gì cả. Khi cô ấy thấy "hả hê" thì gia đình sẽ yên ấm trở lại.

Theo Vinh, phụ nữ phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống gia đình. Vì vậy, người đàn ông không nên tạo thêm áp lực, bắt họ phải "giữ lửa", mà chính mình phải biết chung tay làm điều đó.

- Anh Công Vinh mong có quý tử không? Bé Bánh Gạo giống ai nhiều hơn?

- Công Vinh - Thủy Tiên: Lúc vợ mang bầu, Vinh cũng rất mong muốn mình có quý tử đầu lòng, nhưng sau khi chứng kiến Tiên hai lần bị ngất xỉu trong nhà tắm trong thời gian mang thai, lúc đó Vinh chỉ cầu mong hai mẹ con được bình an. Bây giờ, Vinh không còn thấy việc sinh con trai hay con gái quan trọng nữa. Nhất là sau khi bé Bánh Gạo ra đời, trông giống ba như đúc, niềm hạnh phúc của Vinh lại nhân lên gấp bội.

Trong cuộc sống, đôi khi phải trải qua những giai đoạn như vậy, mình mới thực sự thấu hiểu được tất cả những giá trị của cuộc sống.

- Chào Công Vinh, có khi nào bạn bị ai đó điện thoại rủ bán độ trong các trận đấu từ trước đến giờ hay chưa?

- Công Vinh: Chào chị. Vinh nghĩ rằng, Vinh may mắn được đến với bóng đá và được bóng đá mang lại nhiều thứ. Vì vậy, Vinh luôn trân trọng công việc mình đang theo đuổi. Từ trước đến nay Vinh chưa hề nhận được một cú điện thoại nào "rủ rê" bán độ cả. Nếu có, chắc chắn Vinh sẽ lập tức từ chối.

- Chào anh chị Công Vinh - Thủy Tiên, cho em hỏi trước khi yêu nhau anh chị có nghĩ mình sẽ quen cầu thủ và ca sĩ không?

- Thủy Tiên: Tiên là người gần như không xem bóng đá, trừ khi đội tuyển Việt Nam thi đấu ở những giải lớn. Tiên xem với tinh thần cổ vũ cho nước nhà và quan tâm đội thắng hay thua, chứ cũng không biết rõ về cầu thủ hoặc là chiến thuật bóng đá. Vì vậy, Tiên cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ yêu một anh chàng cầu thủ.

Công Vinh: Vinh cũng vậy, là người cực kỳ ít nghe nhạc và gần như không quan tâm đến âm nhạc. Nên, Vinh cũng không nghĩ mình sẽ yêu và lấy một cô ca sĩ. Vinh nghĩ đó là định mệnh.

- Xin chào anh Vinh và chị Tiên! Ấn tượng của em về anh và chị đều khác nhau, mỗi người một vẻ. Với anh Vinh, có lẽ không chỉ riêng em mà còn rất nhiều khán giả nữa đó là bàn thắng quyết định mang chiến thắng về cho VN. Lúc đó em biết thông tin về anh nhiều hơn vì thật sự em không giỏi về đá bóng. Với chị Tiên, em thích cách nhìn nhận,bảo vệ tình yêu và bây giờ gọi là gia đình. Em cho rằng giới showbiz, chuyện hợp tan là điều thường ngày. Ở đó không có điều gọi là vĩnh cữu hay cũng có trường hợp họ hợp tác để cùng nhau đánh bóng tên tuổi và đến đúng thời điểm sẽ chia tay. Điều đó ít nhiều tạo cơ hội cho các báo giật tít và người đọc thì ngày càng cảm thấy chán nản hơn. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều phía. Dù sao em rất mong anh chị sẽ mãi bên nhau và luôn thành công trong sự nghiệp! Trân trọng.

- Thủy Tiên :Cảm ơn bạn nhé. Chính những lời chia sẻ đầy thấu hiểu như vậy chính là động lực rất lớn cho hai vợ chồng. Anh chị sẽ cố gắng để không làm mọi người thất vọng.

Phỏng vấn trực tuyến nhân dịp kỷ niệm 10 năm báo Ngôi Sao

- Công Vinh nhận xét thế nào về khả năng nấu nướng của Thủy Tiên? Anh thích món nào do Thủy Tiên nấu nhất?

- Công Vinh: Vinh đã được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của vợ lần đầu tiên vào năm 2010. Lúc đó, Vinh phải sang Bồ Đào Nha chữa trị chấn thương 4 tháng và Tiên đi cùng để chăm sóc trong tháng đầu. Thời điểm đó, ngày nào Tiên cũng đi siêu thị để nấu ăn ngày 3 bữa cho Vinh. Món mà Vinh thích nhất có lẽ là thịt kho nước dừa, cơm tấm, canh súp... và đặc biệt là món cháo trắng với sườn rim mặn vào buổi sáng, hay món spagetti cũng rất ngon.

- Xin chào anh chị Công Vinh - Thủy Tiên, em rất thích cặp đôi anh chị cả trong cách sống lẫn tình yêu. Em muốn hỏi anh Vinh là có bao giờ anh ăn hiếp chị Tiên không? Tại em thấy chị Tiên rất hiền với lại anh chị tính bao giờ thì cho bé Gạo có em ạ? Chúc anh chị luôn hạnh phúc!

- Công Vinh: Em ơi, chị Tiên toàn ăn hiếp anh không à. Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu! :D

Nói đùa vậy thôi, mình là đàn ông thì phải nhường nhịn, cũng như biết chia sẻ với vợ để gia đình lúc nào cũng ấm êm. Còn vấn đề cho Bánh Gạo có em chắc cũng phải 5-6 năm nữa.

- Mỗi khi buồn chán về một chuyện gì đó, Công Vinh thường làm gì để nhanh vượt qua điều đó? Kỷ niệm buồn nhất trong sự nghiệp và trong cuộc sống cá nhân của anh là gì?

- Công Vinh: Ngày xưa, khi chưa có gia đình, mỗi khi gặp chuyện buồn Vinh thường chia sẻ với người bạn thân. Sau này, lúc đã có vợ con, mỗi lúc buồn Vinh chỉ cần nghĩ về bé Bánh Gạo thì mọi điều đều tan biến đi.

Vinh có rất nhiều kỷ niệm buồn trong sự nghiệp. Đó là khi Vinh bị chấn thương đầu gối, rồi những vấn đề trên sân cỏ cũng như trong cuộc sống đã làm ảnh hưởng đến tinh thần của mình.

- Thủy Tiên, chị rất thích giọng hát của em, chị cũng là người đam mê ca hát nhưng để vừa hát và múa như em thì chắc chị không làm được. Em có bí quyết gì chia sẻ với chị một chút được không?

- Thủy Tiên: Khi mình đam mê và xem đó là một công việc nghiêm túc thì khó khăn gì cũng sẽ vượt qua được. Ban đầu, em là người nhảy không tốt. Em phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua bản thân mình. Người ta nói "chiến thắng bản thân mới là chiến thắng quan trọng nhất". Cảm ơn chia sẻ của chị và chúc chị sớm thành công.

- Em rất thích nghe chị Tiên hát và cũng rất thích cách sống của chị cũng như tình yêu của anh chị. Anh Vinh thường xuyên xa nhà như thế, có khi nào chị lo lắng anh ra ngoài có cô gái khác không?

- Thủy Tiên: Anh Vinh luôn tạo cho chị sự yên tâm đến mức chưa bao giờ có suy nghĩ lo lắng như vậy. Quan trọng nhất là do chị cảm nhận được và đủ nhạy cảm để hiểu được sự chân thành anh dành cho chị. Trong hôn nhân, hai người phải tin tưởng lẫn nhau. Nếu lúc nào cũng ngờ vực, sẽ dễ dẫn đến việc bị rạn nứt. Khi chị tin tưởng như vậy, anh Vinh cũng yên tâm hơn để tập trung cho sự nghiệp và chị cũng hoàn thành tốt công việc của mình.

- Trong showbiz, chuyện vợ chồng nghệ sĩ nay tay trong tay, mai tan vỡ không phải là hiếm. Đối với các bạn, điều quan trọng nhất của một cặp vợ chồng nghệ sĩ là gì? Có phải là duy trì một hình ảnh hoàn hảo, bất kể thực tế tốt, xấu ra sao?

- Công Vinh: Khi đã yêu và lấy nhau, thì không nên có quan niệm mình là nghệ sĩ hay người bình thường. Bất kỳ ai cũng phải có trách nhiệm với gia đình và sống, làm việc vì con cái. Nếu mình sống vô trách nhiệm, khi hôn nhân tan vỡ, người khổ nhất vẫn là những đứa con. Vinh tâm niệm rằng, phải sống thật tốt, biết hy sinh cho gia đình và làm tất cả mọi thứ để bảo vệ hạnh phúc đó.

Đôi khi, nghệ sĩ cũng có áp lực phải xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo, hạnh phúc trước công chúng. Với Tiên và Vinh, đó lại là động lực để hai vợ chồng cố gắng hơn trong việc xây dựng hạnh phúc của mình.

- Anh Công Vinh và Thủy Tiên luôn xa cách nhau, vậy bí quyết nào để anh chị giữ được niềm tin về nhau?

- Công Vinh - Thủy Tiên: Theo Vinh và Tiên, bí quyết để hai người có được niềm tin ở nhau chính là sự chung thủy. Việc hai người thường phải ở xa nhau càng khiến những phút giây ở gần thêm quý giá.

Tiên và Vinh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của độc giả, còn nhiều câu hỏi nhưng thời gian có hạn nên không thể trả lời hết được. Chúc Ngoisao.net ngày càng phát triển hơn nữa

Ảnh: Maison de bil