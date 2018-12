Modric vượt C. Ronaldo giành Quả bóng vàng

Tiền vệ người Croatia chấm dứt chuỗi 10 năm thống trị của CR7 và Messi ở giải thưởng uy tín nhất của bóng đá thế giới.

Modric cười tươi khi lên sân khấu nhận Quả bóng vàng. Ảnh: Reuters.

Gala trao giải The Ballon d'Or diễn ra tại Grand Palais - trung tâm hội nghị bằng kính, mới được xây dựng ở Paris, Pháp đêm 3/12. Đây được đánh giá là giải thưởng cao quý nhất năm của bóng đá thế giới do tạp chí France Football tổ chức. Không nằm ngoài dự đoán, tiền vệ Luka Modric giành Quả bóng vàng với 753 điểm, bỏ xa người về nhì C. Ronaldo (476 điểm). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Antoine Griezmann (414 điểm), Kylian Mbappe (374 điểm) và Messi (280 điểm).

Như vậy, Modric là người chấm dứt chuỗi 10 năm thay nhau thống trị của C. Ronaldo và Messi (2008-2017) ở giải thưởng The Ballon d'Or. Trước đó, cầu thủ gần nhất không phải CR7 và M10 giành Quả bóng vàng là Kaka vào năm 2007.

"Cảm xúc của tôi lúc này rất khó tả. Khi còn là một cậu bé, ước mơ của tôi là được chơi bóng cho những CLB lớn và giành những danh hiệu. The Ballon d'Or còn hơn cả một ước mơ đối với tôi. Tôi thực sự không thể tin điều được điều này. Trong suốt sự nghiệp, tôi đã cố gắng chăm chỉ và kiên trì. Trong những lúc khó khăn, bạn cần phải thể hiện ý chí của mình và tôi luôn nói rằng những điều tốt nhất không đến dễ dàng. Giành được những danh hiệu này, quả thực không hề dễ. Tuy nhiên, sớm hay muộn, khi cơ hội đến, bạn phải sẵn sàng để nắm bắt. Tôi đã làm được và trở thành một phần của lịch sử. Một cảm giác rất đặc biệt", Modric chia sẻ trên bục nhận giải.

Modric đoạt Quả Bóng Vàng 2018

2018 là năm rất thành công với Modric. Anh giành chức vô địch Champions League lần thứ ba liên tiếp cùng Real Madrid hồi tháng 5 và sau đó góp công lớn đưa Croatia lọt vào tới trận chung kết World Cup. Nhờ màn trình diễn ấn tượng, tiền vệ 33 tuổi được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất World Cup 2018 và thắng giải The Best của FIFA.

Top 10 cuộc bầu chọn The Ballon d'Or 2018

1. Luka Modric (753 điểm)

2. Cristiano Ronaldo (476)

3. Antoine Griezmann (414)

4. Kylian Mbappe (347)

5. Lionel Messi (280)

6. Mohamed Salah (188)

7. Raphael Varane (121)

8. Eden Hazard (119)

9. Kevin De Bruyne (29)

10. Harry Kane (25)