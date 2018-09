Modric khiến fan thích thú khi vẫn sử dụng iPhone 5S

Ngôi sao người Croatia được khen giản dị, không chạy theo trào lưu khi vẫn sử dụng chiếc điện thoại đời cũ dù có thu nhập khủng.

Modric nghe điện thoại với iPhone 5S tại lễ trao giải The Best. Ảnh: Twitter.

Tại lễ trao giải The Best do FIFA tổ chức, hình ảnh Modric đang nghe điện thoại với iPhone 5S trên tay gây xôn xao. Đây là mẫu điện thoại đời cũ được Apple ra mắt vào năm 2013. Hình ảnh sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút được rất nhiều lượt thích và bình luận của các fan.

"Trong khi cả thế giới phát sốt vì những chiếc iPhone XS, XS Max, Luka Modric vẫn dùng iPhone 5S. Anh ấy thật giản dị", một fan khen ngợi tiền vệ người Croatia. "iPhone XS, XS Max, XR ra mắt. Anh chị em ơi, cầu thủ hay nhất thế giới Luka Modric vẫn đang dùng iPhone 5S đấy. Đừng cố sống chết để gây ấn tượng nhé", tài khoản Bhamus Hakeem bình luận trên Twitter.

Modric là nhân vật chính tại lễ trao giải The Best khi anh được bầu là cầu thủ nam hay nhất năm. Bên cạnh đó, ngôi sao người Croatia còn lọt vào đội hình tiêu biểu của FIFA. Trong năm qua, Modric giành chức vô địch Champions League cùng Real Madrid và đưa tuyển Croatia vào tới chung kết World Cup. Tờ Marca tiết lộ mức lương của Modric tại "Kền kền trắng" khoảng 10 triệu euro một năm.