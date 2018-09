Minh Tuấn tỏa sáng, HAGL thua đau ở phố Núi

Thầy trò HLV Guillaume Graechen nhận thất bại 1-2 sau tình huống Vũ Minh Tuấn của Than Quảng Ninh ghi bàn đẹp mắt ở phút cuối.

V​òng 6 V-League Thứ bảy 31/1

Đồng Tháp - Quảng Nam 3-0

(Samson 49' 90', Thanh Hiền 94')

HAGL - Than Quảng Ninh 1-2

(Văn Thanh 73' - Hồng Quân 32' pen, Minh Tuấn 90')

Hà Nội T&T - Đồng Nai 2-0

(Văn Quyết 62' 65')



Chủ nhật 1/2

16h Cần Thơ - Bình Dương

16h30 SLNA - Thanh Hóa

16h30 Đà Nẵng - Hải Phòng

17h Khánh Hòa - Đồng Tâm

HAGL tiếp Than Quảng Ninh là trận cầu đinh vòng 6 V-League. Chủ nhà lấy lại tinh thần sau chiến thắng Đà Nẵng ở vòng trước trong khi đội bóng vùng mỏ đang bay cao trên bảng xếp hạng với vị trí thứ hai. Than Quảng Ninh nhập cuộc rất tốt khi tổ chức áp sát ngay bên phần sân của HAGL, khiến các pha tổ chức tấn công của chủ nhà bị hóa giải dễ dàng. Phút 17, HAGL có cơ hội đầu tiên khi Xuân Trường đá phạt trực tiếp buộc thủ thành Tuấn Linh phải trổ tài bắt bóng.

HAGL 1-2 Than Quảng Ninh

Ở trận đấu này, chân sút ngoại binh Dzravko không ra sân, Văn Toàn và Công Phượng chơi từ đầu trên hàng công. Với bộ đôi ăn ý, HAGL sử dụng vũ khí sở trường là các pha phối hợp nhỏ ở trung lộ nhằm xuyên phá cặp trung vệ cao to Bật Hiếu - Huy Cường. Phút 25, Công Phượng xử lý rồi dứt điểm rất hay từ ngoài vòng cấm nhưng Tuấn Linh vẫn làm chủ tình hình. 5 phút sau, cầu thủ Nghệ An lại chọc khe để đồng đội Văn Toàn băng xuống nhưng khống chế hỏng ăn.

Phút 30, Than Quảng Ninh có câu trả lời khi Hồng Quân thực hiện cú sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Một phút sau, chính tiền đạo Việt kiều ghi bàn mở tỷ số. Than Quảng Ninh được hưởng quả 11m khi trung vệ Cosmin để bóng chạm tay vô duyên trong vòng cấm. Trên chấm đá phạt, Hồng Quân dễ dàng đánh lừa Minh Nhựt phá vỡ thế cân bằng. Sau bàn thua, HAGL nỗ lực hơn để gỡ hòa nhưng hai pha dứt diểm của Công Phượng ở phút 37 và 40 không đủ độ khó để hạ Tuấn Linh. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Than Quảng Ninh.

Những phút đầu hiệp hai, HAGL vẫn cầm bóng nhiều hơn nhưng không tạo được nhiều cơ hội ăn bàn trước Than Quảng Ninh chơi áp sát, bắt người ngay ở phần sân đối phương. Không những vậy, các học trò của HLV Đinh Cao Nghĩa còn thỉnh thoảng thực hiện những pha phản công sắc bén đe dọa khung thành thủ môn Minh Nhựt.

Phút 68, chủ nhà có cơ hội tốt nhất để gỡ hòa khi Văn Thanh sút bóng đập chân trung vệ Huy Cường đổi hướng. Thủ thành Tuấn Linh phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Than Quảng Ninh. Không phải chờ đội lâu, đúng 5 phút sau, từ đường tạt bóng sệt của đồng đội, vẫn là Văn Thanh tung cú sút một chạm hiểm hóc đưa bóng lên góc cao, gỡ hòa 1-1 cho HAGL.

Chơi hơn người 15 phút cuối nhưng HAGL vẫn thua đau ở Pleiku. Ảnh: TN.

Phút 75, Minh Tùng nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi từ phía sau với Hoàng Thiên. Than Quảng Ninh chỉ chơi với 10 người, buộc phải lui về chống đỡ. HAGL dồn ép đối thủ nhưng họ cũng chỉ có một cơ hội ngon ăn nhất là tình huống Công Phượng rảnh chân sút bóng sau pha phối hợp ở cánh trái. Tuy vậy, cú sút không căng và đi đúng vị trị của thủ môn Tuấn Linh.

Bất ngờ xảy ra ở phút 90 khi hậu vệ HAGL chuyền bóng sai địa chỉ. Kizito đón bóng đẩy một chạm lên cho Vũ Minh Tuấn để tiền vệ vừa bình phục chấn thương tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm sở trường, ấn định chiến thắng 2-1 cho Than Quảng Ninh.

Trọng Nghĩa