Messi lập hattrick, Barca vô địch sớm La Liga

Đội bóng xứ Catalonia đánh bại chủ nhà Deportivo với tỷ số 4-2, đủ điểm lên ngôi giải Tây Ban Nha lần thứ 25.

Deportivo La Coruna 2-4 Barca

Coutinho, Messi lập công ở phút 7 và 38 giúp Barca vươn lên dẫn trước 2-0 trước khi Perez và Colak gỡ hòa cho chủ nhà ở phút 40 và 64. Phút 82 và 85, Messi tỏa sáng với hai bàn thắng liên tiếp đem về thắng lợi cho Barca.

Giành 86 điểm sau 34 trận, Barca có nhiều hơn 11 điểm so với đội xếp thứ hai Atletico Madrid. Do đối thủ chỉ còn ba trận (Barca chơi ít hơn do chưa đá bù với Villarreal), đội bóng xứ Catalonia giành được chức vô địch sớm.

Messi góp công lớn trong mùa giải Barca lên ngôi. Ảnh: NN.

Đây là lần thứ 25 Barca lên ngôi tại giải đấu, đồng thời là lần thứ 9 trong vòng 14 mùa giải gần nhất. Trong 5 mùa còn lại, Real đăng quang 4 lần và Atletico Madrid một lần.

Real Madrid vẫn là đội có số chức vô địch nhiều nhất là 33. Barca xếp thứ hai, tiếp theo là Atletico Madrid (10 chức vô địch), Bilbao (8), Valencia (6), Sociedad (hai), Deportivo, Sevilla và Betis (cùng một).