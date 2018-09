Mẹ C. Ronaldo từng không muốn con có mặt trên đời

Bà Dolores tìm mọi cách kể cả điên rồ nhất để loại bỏ cái thai trong bụng nhưng không thành công.

C. Ronaldo nổi tiếng là đứa con có hiếu, rất yêu thương và nghe lời mẹ. Ảnh: CRnet.

Thân mẫu của siêu sao Bồ Đào Nha khiến các fan sốc khi tiết lộ về ý định không muốn C. Ronaldo có mặt trên đời trong cuốn tự truyện mới phát hành tựa đề "Người mẹ can đảm". Buổi giới thiệu tự truyện diễn ra ở Bồ Đào Nha hôm qua nhưng cầu thủ hay nhất thế giới không có mặt vì bận công việc.

Mẹ C. Ronaldo mang thai cậu con trai út khi đã có ba đứa con, một trai hai gái, trong hoàn cảnh chồng nghiện ngập, nhà nghèo xơ xác. Bà Dolores tới gặp bác sĩ để phá thai nhưng không được chấp nhận. Người phụ nữ 61 tuổi làm nghề đầu bếp nhớ lại rằng bà đã làm đủ mọi cách như uống rượu rồi tập thể dục chạy nhảy, vận động nặng chỉ với ý nghĩ tự làm mình sảy thai nhưng không thành công.

Chia sẻ trong buổi phát hành tự truyện, bà Dolores cho biết, C. Ronaldo biết bí mật này nhưng anh chưa bao giờ giận mẹ, thậm chí còn mang chuyện mình suýt không có mặt trên đời để trêu đùa. "Thằng bé nói với tôi rằng: 'Hãy nhìn con này mẹ, mẹ muốn bỏ con và giờ con lại là người kiếm tiền chính trong nhà'", mẹ siêu sao Real nói.

Sau khi C. Ronaldo chào đời, bà Dolores hết mực thương yêu, ủng hộ con trai theo đuổi sự nghiệp đá bóng. Để có tiền lo cho các con, mẹ siêu sao Bồ Đào Nha phải làm tất cả công việc nặng nhọc, thậm chí có thời gian phải đi làm thuê ở Pháp. Cuộc sống của 5 mẹ con vất vả gấp bội sau khi bố C. Ronaldo qua đời vì bệnh gan sau thời gian dài nghiện ngập. Ngoài khó khăn về vật chất, bà Dolores còn phải nỗ lực dạy dỗ các con, giúp hai cậu con trai tránh xa các tệ nạn xã hội.

Bà Dolores và cháu nội, nhóc Cristiano Ronaldo Jr. Ảnh: Tumblr.

Nhớ lại thời kỳ khốn khó, mẹ C. Ronaldo không ít lần rơi nước mắt nhưng khi nói về con trai và cháu nội C. Ronaldo Jr, bà Dolores lại rạng rỡ trở lại. Bà Dolores tự hào chia sẻ rằng C. Ronaldo là đứa con có hiếu nhưng gan lỳ và quyết liệt. Siêu sao Real từng tay không đối mặt với hai tay anh chị vì bị bắt nạt trong một lần đi chơi khi đang học việc trong CLB Sporting CP.

Thân mẫu của cầu thủ hay nhất thế giới 2013 vẫn còn nhớ như in những lời cậu con trai tài năng nói khi tiết lộ về việc làm bố mùa hè 2010. "Thằng bé nhìn thẳng vào mắt tôi dõng dạc nói: 'Con sẽ làm bố và con muốn mẹ là người nuôi dạy cháu, yêu thương cháu giống như những gì mẹ đã làm cho con và các anh chị của con'", bà Dolores xúc động kể lại.

Mẹ C. Ronaldo ủng hộ con trai trong việc làm bố đơn thân dù thời điểm anh tuyên bố có con xuất hiện rất nhiều lời đồn đại không hay về người mẹ của đứa bé. Nhiều nguồn tin khẳng định bà Dolores không ưa Irina Shayk, bạn gái siêu mẫu của C. Ronaldo và tìm cách ngăn cản hai người đến với nhau.

Hoàng Trang