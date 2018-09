Mẹ C. Ronaldo khác lạ lên thảm đỏ Cannes

Bà Dolores Aveiro mặc bộ quần áo đẹp nhất để diễu hành như một ngôi sao trên thảm đỏ của Liên hoan phim nổi tiếng.

Bà Dolores Aveiro trên thảm đỏ Cannes. Ảnh: NS.

"Trong gia đình của C. Ronaldo, không chỉ tiền đạo của Real Madrid nổi tiếng. Mẹ anh vừa chứng minh điều đó bằng cách bước lên thảm đỏ của Cannes", tờ AS bình luận.

Mẹ C. Ronaldo chia sẻ hình ảnh về sự kiện, khi bà mặc một chiếc váy đen, tạo dáng cho các nhiếp ảnh gia tác nghiệp. "Mỉm cười, cảm ơn nhóm chuẩn bị chu đáo", bà Dolores Aveiro chú thích cho hình ảnh và không quên giải thích lý do xuất hiện ở nơi trang trọng. Mẹ của C. Ronaldo tới Pháp để ghi hình quảng cáo cho một thương hiệu thực phẩm nổi tiếng. Nhiệm vụ tiếp theo trong hợp đồng của bà là có mặt ở Cannes.

Bình luận bên cạnh hình ảnh của bà Dolores Aveiro, con gái Katia Aveiro dành những lời khen ngợi và trầm trồ với sự lột xác của mẹ.