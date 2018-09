Mẹ C. Ronaldo 'giải oan' cho Georgina Rodriguez

Bà Dolores Aveiro lên tiếng bênh vực con dâu vì những thông tin không tốt ảnh hưởng tới con trai.

Bà Dolores Aveiro khó gặp các con cháu hơn khi C. Ronaldo chuyển tới Italy. Ảnh: NS.

Thông tin về sự trục trặc giữa Dolores Aveiro và Georgina Rodriguez xuất hiện gần một năm trước trên báo chí Bồ Đào Nha. Sau đó, những đồn thổi thỉnh thoảng lại được đẩy lên tạo ra những áp lực cho gia đình CR7. Theo nhiều nguồn tin, Georgina Rodriguez cư xử không đúng mực và không được lòng nhà chồng. Bà Dolores Aveiro hiểu rằng những tin đồn về mối quan hệ xấu của bà với "con dâu" chắc chắn có tác động tiêu cực tới C. Ronaldo.

Gần đây, mối quan hệ "mẹ chồng nàng dâu" trong nhà C. Ronaldo tiếp tục trở thành đề tài với các fan. Lý do là bà Dolores Aveiro không đi cùng con trai trong lần chuyển nhà từ Madrid đến Torino. Ngoài ra, bà này chắc chắn cũng không chuyển tới Italy sinh sống và số lần đến thăm gia đình C. Ronaldo cũng thưa thớt hơn. Lý do là quãng đường từ Bồ Đào Nha tới Torino xa xôi hơn nhiều so với đến Madrid.

"Những điều sai sự thật đang diễn ra, Georgina xứng đáng được tôn trọng hơn", bà Dolores Aveiro viết chú thích cho hình ảnh ôm cả hai con.

Bênh vực Georgina Rodriguez nhưng bà Dolores Aveiro cũng cho thấy bà chưa quên nàng dâu cũ Irina Shayk. Mẹ C. Ronaldo vẫn duy trì liên lạc trên mạng xã hội, theo dõi người mẫu Nga và thường xuyên "like", bình luận ảnh của Irina Shayk.