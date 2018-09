Mẹ C. Ronaldo bị giữ ở sân bay vì mang quá nhiều tiền

Bà Dolores Aveiro gặp rắc rối tại sân bay Madrid khi mang theo số tiền vượt quá mức cho phép.

Bà Dolores chúc mừng con trai khi đoạt Quả bóng vàng FIFA 2014. Ảnh: AP.

Theo tiết lộ của tờ El Mundo (Tây Ban Nha), Cuối tháng trước bà, Dolores Aveiro - mẹ của siêu sao C. Ronaldo - bị cảnh sát tạm giữ ở sân bay Madrid trong lúc chờ chuyến bay về Bồ Đào Nha. Nguyên nhân là bà Dolores mang theo số tiền mặt quá lớn, lên tới 55.000 euro, trong túi xách của mình.

Để chống nạn rửa tiền, luật pháp Tây Ban Nha quy định mỗi người chỉ được mang tối đa 10.000 euro ra khỏi lãnh thổ nước này. Do không thể giải thích lý do mang theo số tiền lớn như vậy nên bà Dolores bị lực lượng chức năng tịch thu 45.000 euro. Sau đó, mẹ của C. Ronaldo được cho phép trở về Bồ Đào Nha với 10.000 euro còn lại.

El Mundo cho biết số tiền 45.000 euro sẽ được trả lại cho mẹ của C. Ronaldo khi bà điền đầy đủ thông tin vào tờ khai và đóng khoản tiền phạt 6.000 euro. Bà Dolores hiện sống cùng C. Ronaldo trong ngôi biệt thự ở Madrid để chăm sóc cho cậu con trai của anh. Siêu sao người Bồ Đào Nha nhận lương 300.000 bảng mỗi tuần ở Real Madrid, chỉ kém Messi (313.000 bảng)

Lan Chinh