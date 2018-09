Mayweather xả hơi bên ba người đẹp bikini sau sự cố bị quây bắn

Hơn một tuần sau khi thoát chết, cựu võ sĩ đình đám tới hòn đảo nhiệt đới Turks & Caicos nghỉ dưỡng.

Mayweather thảnh thơi bên ba bóng hồng mặc bikin phơi nắng trong bể bơi. Ảnh: Instagram.

Trên Instagram hôm 17/4, Mayweather gây chú ý với bức ảnh ngồi bên bể bơi thư thái uống nước, xung quanh là 3 người đẹp mặc bikini nằm dài trên phao phơi nắng. "Họ nói về điều đó và tôi thực sự đang sống như thế", cựu võ sĩ 41 tuổi chia sẻ. Hôm cuối tuần, Mayweather cũng đăng tải bức ảnh mặc đồ jean cá tính, đứng dựa ở cửa mỉm cười chỉ vài ngày sau khi anh và đoàn vệ sĩ bị quây bắn.

Theo The Sun, "Độc cô cầu bại" tuyên bố giải nghệ năm ngoái có ý định trở lại thượng đài nhưng lần này ở môn võ tự do biểu diễn UFC. Võ sĩ Connor McGregor đã đưa ra lời thách thức với Mayweather nhưng cuộc so tài được trông đợi gặp nhiều vướng mắc về luật lệ.

"Nghỉ hưu cũng tuyệt đấy nhưng như mọi người biết, tôi giải nghệ rồi quay trở lại. Liệu tôi có thể thượng đài lần nữa không, nhưng sẽ là ở trên sàn đấu UFC. Tôi đã nói chuyện với đội của tôi, Al Hayman nói không nhưng tôi bàn luận với đài Showtime và CBS. Nếu chúng ta có thể kết hợp với Dana White (Chủ tịch UFC) và UFC để tạo ra một trận đấu lớn, chỉ một trận thôi, với Conor McGregor, chúng ta không thể biết được. Hoặc chúng ta có thỏa thuận về nhiều trận so găng nhưng Showtime và CBS phải được tham gia nếu tôi đạt thỏa thuận với MMA", võ sĩ đình đám một thời chia sẻ.

Cựu võ sĩ 41 tuổi vừa thoát chết sau khi bị quây bắn hôm 9/4. Ảnh: Instagram.

Ngôi sao người Mỹ chỉ có hứng thú trở lại võ đài khi có một số tiền đủ lớn được đưa ra. "Tôi cảm thấy khi bạn đạt tới một địa vị đủ cao, bạn sẽ cư xử theo một cách đẳng cấp. Điều đó có nghĩa là tôi hiểu rằng khi so găng, chúng tôi đều đang bán trận đấu, cả thế giới thích những gì chúng tôi làm. Tuy nhiên bên ngoài sàn đấu, bạn cũng phải cư xử như một quý ông. Tiền luôn đúng và con số sẽ điên rồ lắm đấy", Mayweather cho biết.