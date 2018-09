Mayweather khoe cuộc sống trong nhung lụa

Tay đấm 'Độc cô cầu bại' không tiếc tiền mua siêu xe, đòi hỏi sự phục vụ chu đáo tỉ mỉ cùng những đồ cá nhân đắt nhất.

Mayweather khoe máy bay riêng và đồng hồ đính kim cương. Ảnh: NS. Mayweather đăng tải một số sản phẩm xa xỉ trên tài khoản cá nhân. Lần này, các đồ đắt tiền của tay đấm người Mỹ gồm 4 siêu xe, máy bay riêng và đồng hồ đính kim cương.

Võ sĩ 40 tuổi chia sẻ video garage chứa 4 siêu xe thửa riêng của Ferrari màu đỏ, Lamborghini vàng, Bugatti Veyron màu đỏ và Rolls-Royce trắng.

Mayweather khoe 4 siêu xe trong nhà

4 siêu xe thửa riêng trong garage nhà Mayweather

Trước đó, Mayweather giới thiệu phi công riêng của anh AJ và hé lộ nội thất của máy bay cá nhân. Một tấm thảm để chân có in "50-0" nhắc lại kỷ lục trong sự nghiệp của anh với 50 trận toàn thắng, chưa thua trận nào cùng từ "The Best So Far". Ghế ngồi và giường của tay đấm có tên "Air Mayweather" với đệm bông tùy chỉnh.

Cuối cùng, Mayweather khoe đồng hồ phủ kín kim cương. "Dancing with diamonds," võ sĩ có biệt danh "Money" viết chú thích cho xa xỉ phẩm đeo trên tay.

Mayweather tuyên bố giã từ sự nghiệp sau khi đánh bại McGregor cách đây một tháng. Sau khi có thắng lợi ở trận boxing tỷ đô, anh liên tiếp mua sắm và khoe cuộc sống giàu sang. Mayweather đút túi hơn 300 triệu USD sau trận đấu. Anh chia sẻ đang có số tiền 200-300 triệu USD trong tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, "Độc cô cầu bại" còn bỏ 25 triệu USD để mua biệt thự tại trung tâm Beverly Hills.

Tuần trước, bạn gái của anh là ca sĩ Keyshia Cole cũng nhận món quà sinh nhật là đồng hồ Rolex trị giá 300.000 USD.