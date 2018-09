Mayweather chỉ cần 4 giây để có tuần lương của CR7

Với số tiền thưởng hơn 116 triệu bảng sau trận so găng với Manny Pacquiao, võ sĩ 'Độc cô cầu bại' có thể thuê C. Ronaldo thi đấu cả đời.

Giành chiến thắng trước Manny Pacquiao trong trận đấu được cọi là "cuộc so găng thế kỷ", Floyd Mayweather không chỉ duy trì được danh hiệu "Độc cô cầu bại" mà còn bỏ túi khoản tiền thưởng khổng lồ. Cụ thể, võ sĩ 38 tuổi người Mỹ nhận được hơn 116 triệu bảng (chính xác là 116.554.424 bảng) nhờ tỷ lệ ăn chia 60-40 với Pacquiao. Tờ Mirror mới đây đưa ra thống kê, so sánh thú vị số tiền mà Mayweather kiếm được với lương của C. Ronaldo, giá bất động sản ở Tokyo hay chi phí đỗ xe ở Manhattan.

Thuê C. Ronaldo thi đấu cả đời

C. Ronaldo hiện hưởng mức lương 265.000 bảng mỗi tuần ở Real Madrid. Như vậy, để thuê siêu sao Bồ Đào Nha thi đấu 90 phút, Floyd Mayweather cần bỏ ra 2.366 bảng. Với khoản tiền hơn 116 triệu bảng, võ sĩ người Mỹ có thể thuê Ronaldo chơi 49.262 trận.

Theo thống kê, trong trận đấu với Pacquiao, Mayweather kiếm được số tiền tương đương với một tuần lương của Ronaldo chỉ trong 4 giây.

Mua 14,5 triệu cổ phiếu của Real Oviedo

Real Oviedo là đội bóng hiện chơi ở giải hạng tư của Tây Ban Nha. CLB này gặp khó khăn về tài chính và các nhà đầu tư đang phải rao bán cổ phần của mình. Với mức giá 8,41 bảng một cổ phiếu, Mayweather có thể mua hơn 14 triệu cổ phiếu của Real Oviedo.

Chiêu mộ hai Torres thời đỉnh cao

Chelsea từng bỏ ra số tiền kỷ lục lên tới 50 triệu bảng để đưa Fernando Torres về Stamford Bridge từ Liverpool tháng 1/2011. Nếu thích, Mayweather cũng có thể mua hẳn hai Torres của thời đỉnh cao mà vẫn dư ra một khoản để trả lương cho anh với số tiền kiếm được từ trận so găng với Pacquiao.

Thuê 100 chỗ đỗ xe ở Manhattan

Thành phố New York, Mỹ là nơi có chi phí đỗ xe đắt đỏ nhất thế giới. Trong đó, tòa nhà 66 E, số 11 Manhattan có chi phí đắt nhất với giá lên tới một triệu USD mỗi năm. Dù vậy, Mayweather vẫn có thể thuê chỗ này trong hơn 100 năm, hoặc thuê thêm 99 chỗ đỗ xe khác ở New York.

Gần mua được bức tranh đắt nhất thế giới

Tác phẩm có tên “No 5, 1948” của Jackson Pollock được coi là bức tranh đắt nhất thế giới với giá 140 triệu bảng. Với khoản tiền 116,5 triệu bảng sau trận so găng lịch sử, Mayweather có thể sở hữu 83% bức họa này.

Lan Chinh