Mai Tiến Thành hoàn thiện nhà mới, đón quý tử

Tuyển thủ Việt Nam vừa hoàn tất nội thất căn nhà mới mua ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để chờ ngày vợ sinh con đầu lòng.

Năm 2015 khép lại gần như mỹ mãn với cầu thủ quê Thanh Hóa khi anh xây tổ ấm, chuẩn bị đón con đầu lòng, sự nghiệp thành công.

Tiến Thành - Trà My háo hức chờ đón đứa con trai về nhà mới. Ảnh: TT.

Ngôi nhà diện tích hơn 40m2 xây cao 5 tầng, nằm gần Hồ Gươm, được hai vợ chồng mua với giá hơn 4 tỷ đồng. Cần thêm hai tháng làm nội thất, hiện nay gia đình anh có thể dọn về ở trong nhà mới. Trải qua nhiều lần chuyển nhượng từ Thanh Hóa qua Ninh Bình, Ninh Bình về Bình Dương và nay về Thanh Hóa nên Thành “Rìu” tích lũy cho mình số vốn kha khá.

“Đời cầu thủ nhiều bấp bênh nên khi hoàn thành được căn nhà cho gia đình tôi rất hạnh phúc. Như ông bà ta hay dạy đàn ông có những việc quan trọng như xây nhà, cưới vợ, lập thân. Xem như tôi cũng tạm tạm đáp ứng. Bây giờ tôi có thể yên tâm thi đấu bóng đá”, Tiến Thành hồ hởi.

Tổ ấm 5 tầng được vợ chồng Thành My đầu tư kha khá tiền, làm lại nội thất theo phong cách phương Tây. “Tất cả ý tưởng thiết kế nội thất đều do vợ tôi thực hiện. Trà My là người khéo léo, có khiếu thẩm mỹ nên tôi để cô ấy quyết định. Cô ấy thấy thoải mái, hạnh phúc là mình vui”, Thành nói.

Chỉ còn khoảng vài tuần nữa, Trà My sẽ sinh quý tử cho Tiến Thành. Vì vậy, căn nhà càng có ý nghĩa để chuẩn bị “làm tổ”. Do thi đấu cùng Thanh Hóa, việc chăm sóc vợ con anh nhờ đến bố mẹ hai gia đình. Cầu thủ sinh năm 1986 chuyển về thi đấu cho đội bóng xứ Thanh từ mùa 2016 với bản hợp đồng hai năm, sau khi có những năm tháng thành công rực rỡ tại Bình Dương.

Vợ tuyển thủ Việt Nam cũng rất giỏi và mát tay trong kinh doanh. Trà My sở hữu nhiều cửa hàng làm đẹp, cùng vợ ca sĩ Tuấn Hưng mở một quán café lớn và đang góp vốn vào một thương hiệu làm đẹp đầu tư tại Việt Nam. Cựu cầu thủ U23 giành HC bạc SEA Games 2009 Tiến Thành từng giành hai chức vô địch V-League, một chiếc Cup quốc gia cùng Bình Dương.

Ngọc Hà