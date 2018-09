Mai Tiến Thành hạnh phúc vì bạn gái cùng sở thích

Chàng tiền vệ Bình Dương chia sẻ hạnh phúc khi người yêu Trà My có nhiều sở thích giống mình.

Mai Tiến Thành và Trà My công khai quan hệ trên Facebook. Ảnh: TM.

Facebook cá nhân của chàng tiền vệ quê Thanh Hóa vừa chia sẻ trạng thái đã đính hôn với cô bạn gái Trà My. Nhiều đồng đội, bạn bè gần xa chúc mừng cầu thủ CLB Bình Dương tìm kiếm được một nửa của mình. Dù cảm ơn sự quan tâm của bạn bè gần xa, Tiến Thành cho biết mình cùng người yêu mới chỉ công khai chuyện tình yêu trên mạng xã hội. Còn ngày góp gạo, thổi cơm chung sẽ được anh thông báo trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ về một nửa của mình, Thành "rìu" cho biết mình cùng người yêu đã trải qua một năm rưỡi hạnh phúc. Trà My vốn có cửa hàng nail tên tuổi tại thủ đô. Đôi bên ở cách xa nhau, lại có hướng đi riêng trong công việc. Tiến Thành bảo rằng may mắn ở chỗ cả hai đều hợp từ cá tính đến sở thích. Kể cả chuyện định hướng tương lai, hai người đều nghĩ giống nhau như hệt.

Ngược lại, Trà My nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người qua cầu thủ Lê Sỹ Mạnh. Nhắc lại ấn tượng lần đầu về người yêu, cô nhớ như in: "Anh Thành là người vui tính và rất ga lăng. Tôi thích nhất là anh Thành vừa tình cảm lại có khiếu hài hước khiến người đối diện luôn thoải mái nói chuyện với anh ấy".

Điều cả Tiến Thành lẫn Trà My sợ nhất là việc đối phương không có suy nghĩ, quan điểm giống mình. May mắn trong suốt thời gian yêu nhau, cả hai tỏ ra tâm đầu ý hợp, biết chia sẻ cho nhau. Trà My lúc chưa yêu Tiến Thành chẳng đam mê gì với trái bóng tròn. Nhưng rồi khi tình yêu chắp cánh, cô cũng tranh thủ cập nhập thông tin bóng đá, lên sân ủng hộ người yêu mỗi lúc có dịp.

Trà My cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh bạn trai. Ảnh: TM.

Chàng tiền vệ họ Mai hạnh phúc khi nói về người yêu: "Chúng tôi hợp tính nhau từ chuyện ăn uống đến cả việc cô ấy thích chăm sóc mấy con cún. Chẳng thế mấy chú chó của tôi cũng rất yêu quý Trà My đấy. Sở thích cùng đi du lịch, tìm hiểu những vùng đất mới, chia sẻ những món ăn ngon là điều chúng tôi hạnh phúc làm cùng nhau. Tôi rất hạnh phúc khi có được một người yêu dịu dàng, biết chăm sóc chia sẻ cùng tôi cả niềm vui lẫn nỗi buồn".

Anh Tuấn