Mạc Hồng Quân: 'Tôi xứng đáng lên tuyển và sẽ nỗ lực hết mình'

Chiều 29/8, tiền đạo Việt kiều có mặt ở Hà Nội tập trung cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp Campuchia.

Mạc Hồng Quân nỗ lực để đáp lại sự tin tưởng của HLV. Ảnh: Quang Minh.

Tại điểm tập trung của tuyển Việt Nam ở khách sạn La Thành (Hà Nội) chiều 29/8, Mạc Hồng Quân cho biết: "Tôi nghĩ bất kỳ cầu thủ nào lên tuyển cũng phấn đấu hết mình trong màu áo CLB. Không chỉ riêng bản thân mình, tôi nghĩ ai được gọi lên tập trung đều xứng đáng".

Chân sút Than Quảng Ninh là tâm điểm tranh cãi khi có tên trong danh sách tập trung đội tuyển do HLV Mai Đức Chung và VFF công bố ngày 28/8. Nhiều ý kiến trái chiều về phong độ của Mạc Hồng Quân thời gian qua, sự sa sút của anh ở Than Quảng Ninh cũng như quan hệ tình cảm của anh với chiến lược gia họ Mai.

Mùa này, Mạc Hồng Quân chơi 13 trận tại V-League, chưa có bàn thắng nào và cũng không giữ được vị trí chính thức tại đội bóng vùng mỏ. Tuy vậy, hầu hết những lần ra sân, cầu thủ đào hoa đều được HLV Phan Thanh Hùng bố trí chơi ở vị trí tiền vệ. Thực tế, khả năng ghi bàn cũng không phải là điểm mạnh của Mạc Hồng Quân. Sau 89 trận đấu trong 5 mùa giải V-League, anh chỉ có 15 lần lập công.

"Ở CLB tôi chủ yếu chơi tiền vệ. HLV Mai Đức Chung gọi tôi lên đội tuyển cho vị trí tiền đạo. Tôi nghĩ bản thân không xa lạ khi chơi ở tuyến trên. Mỗi HLV có cách xây dựng lối chơi và con người khác nhau. HLV Mai Đức Chung trao cho tôi cơ hội và tôi sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để không phụ lòng ông", anh khẳng định.

Phí Minh Long lên tập trung tuyển Việt Nam. Ảnh: Quang Minh.

Chân sút của Than Quảng Ninh cho biết mục tiêu của anh và đội bóng là đánh bại Campuchia ở trận đấu ngày 5/9. Tuyển Việt Nam đang đứng thứ ba bảng C vòng loại thứ 2 Asian Cup 2019 với hai điểm sau hai lượt trận.

23 tuyển thủ Việt Nam đá trận vòng loại Asian Cup gặp Campuchia

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Phí Minh Long (Hà Nội), Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa).

Hậu vệ (6): Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Âu Văn Hoàn (TP.HCM), Vũ Văn Thanh (HAGL).

Tiền vệ (10): Lê Văn Thắng (Thanh Hóa), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Lương Xuân Trường (Gangwon), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nghiêm Xuân Tú (Quảng Ninh), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Trọng Hoàng (Thanh Hóa), Vũ Minh Tuấn (Quảng Ninh).

Tiền đạo (4): Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh), Văn Quyết (Hà Nội), Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

Quang Minh