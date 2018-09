Mạc Hồng Quân tất tả về quê Kỳ Hân sau khi ghi bàn

Cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn ra sân thi đấu một ngày trước đám hỏi của anh và Kỳ Hân được tổ chức ở Sóc Trăng.

Mạc Hồng Quân ghi bàn đầu tiên cho Than Quảng Ninh trước ngày làm đám hỏi với Kỳ Hân. Ảnh: FB.

Tối 14/5, gia đình Kỳ Hân tổ chức bữa tiệc mừng trước đám hỏi của cô với Mạc Hồng Quân tại nhà riêng ở Sóc Trăng. Do bận thi đấu, Hồng Quân không kịp có mặt để cùng với Kỳ Hân tiếp đón họ hàng và bạn bè. Tuy vậy, chân sút 24 tuổi vẫn được an ủi phần nào khi anh là người ghi bàn mang về trận hòa 1-1 cho Than Quảng Ninh ở cuộc đối đầu với Long An tại tứ kết Cup quốc gia trên sân Cẩm Phả.

Bàn thắng đầu tiên của Mạc Hồng Quân cho đội bóng đất mỏ ở mùa giải năm nay. Pha lập công khiến anh rất vui, đặc biệt khi nó lại đến vào thời điểm đám hỏi của với Kỳ Hân đang cận kề. "Phút 52... cài người thủ môn đội bạn... Món quà này Quân dành tặng các fan, những người luôn yêu thương, tin tưởng và ủng hộ Quân", cầu thủ Việt kiều viết trên trang cá nhân kèm theo bức ảnh ăn mừng bàn thắng.

Mạc Hồng Quân tất tả chuẩn bị vào Sóc Trăng với Kỳ Hân sau trận đấu. Ảnh: FB.

Trong phần bình luận, rất nhiều bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng Mạc Hồng Quân nhân dịp anh đón niềm vui kép này. Các fan hy vọng sau khi ổn định cuộc sống gia đình, anh sẽ thăng hoa hơn trong sự nghiệp.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Mạc Hồng Quân tất tả sửa soạn ra sân bay để về Sóc Trăng cùng Kỳ Hân chuẩn bị cho đám hỏi. Tuy nhiên, chuyến bay bị delay hai tiếng khiến anh về quê vợ sắp cưới muộn hơn dự kiến. Đám hỏi của Hồng Quân và Kỳ hân sẽ được tổ chức vào trưa 15/6.

Kỳ Hân rạng rỡ trong bữa tiệc tối trước đám hỏi với Mạc Hồng Quân. Ảnh: Maison de Bil.

Minh Khang