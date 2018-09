Mạc Hồng Quân 'phát bực' vì tâm sự của Kỳ Hân

Tiền đạo tuyển quốc gia phản ứng với dòng chia sẻ của người yêu trên trang cá nhân bằng biểu tượng thể hiện sự giận dỗi.

Mạc Hồng Quân phản ứng không hài lòng với dòng chia sẻ với của Kỳ Hân trên trang cá nhân. Ảnh: FB.

Hôm 14/3, Kỳ Hân gây chú ý trên trang cá nhân khi chia sẻ tâm sự mang đầy tính triết lý: "Nếu yêu hai người cùng một lúc, hãy chọn người thứ hai. Vì nếu bạn thật sự yêu người thứ nhất thì bạn đã không yêu thêm người thứ hai. Cũng như vậy, nếu đắn đó giữa đi và ở, tốt nhất bạn nên đi. Vì nếu bạn thực sự muốn ở lại, việc gì bạn phải đắn đo". Người đẹp phim Những ngọn nến trong đêm phần 2 minh họa cho status của mình bằng hình ảnh quyến rũ trong trang phục cô dâu bên cạnh một người mẫu khác.

Tâm sự của Kỳ Hân hiện nhận được gần 2.000 lượt "like" của bạn bè nhưng trong đó không có Mạc Hồng Quân. Trong khi nhiều người đồng tình với suy nghĩ của chân dài 21 tuổi, tiền đạo Than Quảng Ninh lại phản ứng, tỏ vẻ không bằng lòng với bạn gái. "Viết luyên thuyên cái gì đấy?", Mạc Hồng Quân bình luận kèm theo biểu tượng thể hiện sự "giận dỗi".

Một số người bạn trêu đùa rằng Mạc Hồng Quân nên "làm lớn chuyện" hay "đập cho Kỳ Hân một trận". Tuy nhiên, đây chỉ là động thái "mắng yêu" của chân sút tuyển quốc gia dành cho bạn gái.

Ngay sau đó, Kỳ Hân lại khiến Hồng Quân "mát lòng" khi đăng tải bức ảnh khoe cặp chân dài với bộ đồ thể thao do anh mua tặng. Nữ diễn viên khen bộ đồ co giãn tốt, tạo cảm giác thoải mái và quan trọng hơn là do người yêu tặng nên cô luôn thích mặc.

Kỳ Hân sau đó khoe hình ảnh mặc bộ đồ Mạc Hồng Quân tặng và 'nịnh khéo' bạn trai. Ảnh: FB.

Ở những trận đấu vừa qua tại V-League, Mạc Hồng Quân luôn nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình từ phía Kỳ Hân. Tuy nhiên, tiền đạo này vẫn chưa thể ghi bàn cho Than Quảng Ninh. Anh đang góp mặt trong bản danh sách tập trung tuyển quốc gia chuẩn bị cho các trận đấu gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq ở vòng loại World Cup 2018 mà HLV Hữu Thắng vừa công bố.

Minh Khang