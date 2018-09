Mạc Hồng Quân nổ súng ngay trận ra mắt

Tiền đạo Việt kiều có màn ra mắt khá ấn tượng khi ghi bàn giúp An Giang hòa HAGL tỷ số 3-3 trong trận cầu chiều nay 25/5.

Hồng Quân vừa đầu quân cho An Giang ở giai đoạn một. Trận đấu chiều qua ở vòng 16 V-League là trận anh ra mắt khán giả Long Xuyên. Đội bóng mới của Hồng Quân đang ngụp lặn dưới đáy bảng khi chỉ có 4 điểm sau vòng 15. Vì thế, được thi đấu trên sân nhà nhưng An Giang vẫn bị đánh giá thấp so với đội hình nhiều sao của HAGL.

Mạc Hồng Quân mừng bàn thắng đầu tiên cho An Giang. Ảnh: BĐS.

Hai đội nhập cuộc cởi mở và tạo nhiều pha bóng nguy hiểm. Đến phút 19, tiền đạo Felix tung cú vô-lê đẹp mắt mở tỷ số cho chủ nhà. Bàn thua buộc đội khách vùng lên và rất nhanh chóng, chỉ bốn phút sau, họ có bàn gỡ hòa 1-1 khi Ogbuke đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Hóa. Trong những phút còn lại của hiệp một, các cầu thủ An Giang thi đấu tốt hơn với sự năng nổ của bộ đôi tiền đạo Felix - Hoàng Max. Tuy nhiên, họ không thể tận dụng các cơ hội để ghi thêm bàn thắng.

Trong hiệp hai, cuộc rượt đuổi tỷ số bắt đầu khi phút 50 tiền vệ Minh Vương đột phá qua năm hậu vệ An Giang và loại bỏ luôn cả thủ môn Văn Hóa giúp HAGL vượt lên dẫn 2-1. Chỉ 6 phút sau, hậu vệ Văn Nhiên để bóng chạm tay trong vòng cấm và Hoàng Max dễ dàng đánh bại thủ môn Bassey từ chấm 11m, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Một phút sau, thủ môn và hậu vệ của An Giang phối hợp thiếu ăn ý giúp Timothy có bóng trong tư thế trống trải để dễ dàng ghi bàn giúp đội bóng phố núi lần thứ hai vượt lên. Phút 65, tân binh Mạc Hồng Quân được HLV Nhan Thiện Nhân tung vào sân để tìm kiếm bàn thắng. Và ngay pha chạm bóng đầu tiền, anh có pha bật cao đánh đầu hiểm hóc ấn định trận hòa 3-3 cho đội nhà.

Với kết quả này này, An Giang vẫn giậm chân tại chỗ ở cuối bảng với vỏn vẹn 5 điểm. Trong khi đó, đánh rơi chiến thắng, đội bóng của bầu Đức bỏ lỡ cơ hội vươn lên nhóm đầu và họ hiện vẫn xếp thứ 6 với 18 điểm.

Thế Đức