Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân kỷ niệm cu Tỏi tròn ba tháng tuổi

Tiền vệ Việt kiều không thể ở bên vợ con trong ngày kỷ niệm của gia đình vì bận tập luyện cùng Than Quảng Ninh.

Mạc Hồng Quân chia sẻ bức ảnh con trai lúc mới chào đời. Ảnh: FB.

Hôm 22/2, trên trang cá nhân, Mạc Hồng Quân đăng tải bức ảnh cậu con trai cu Tỏi lúc mới chào đời để kỷ niệm tròn ba tháng đón quý tử. "Ba tháng kể từ ngày ta gặp nhau khỉ con nhỉ", Hồng Quân viết chú thích cho bức ảnh nhận được hàng nghìn lượt like của mình. Do đang bận tập luyện cùng Than Quảng Ninh, tiền vệ 25 tuổi không thể ở bên vợ con trong ngày này.

Trong khi đó, Kỳ Hân chia sẻ bức ảnh Mạc Hồng Quân chơi đùa với cu Tỏi trên giường và cho biết "hai mẹ con nhớ bố Quân". Ông xã vắng nhà, Kỳ Hân và con trai giải khuây bằng cách quay video livestream để giao lưu với bạn bè và các fan.

Mạc Hồng Quân phải xa con trai trong ngày cậu nhóc tròn ba tháng tuổi. Ảnh: FB.

Kỳ Hân livestream ngày cu Tỏi tròn 3 tháng tuổi